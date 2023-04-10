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10/04/2023

快活保養 | 白髮可反映身體狀況？發炎體質、甲狀腺功能過低都關事！營養補充品補到手，唯獨攝取銅要小心！哪些食物可找到？

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  • 利嘉敏

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
    -前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    嘉‧點健康

    逢周一更新

　　白髮除了是生理老化或遺傳的因素之外，還有其他原因，例如：

 

　　吸煙：吸煙能在體內產生巨大的促氧化作用，它形成的活性氧能傷害毛囊黑色素細胞。

 

　　情緒：International Journal of Tricology 在2018年刊登了一篇名為 “Premature Graying of Hair : Review with Updates”的學術文章，證實不良情緒是白髮速成的後天誘因。中醫角度為太多怒氣、思慮和擔憂，尤其會「情形於（白）色」，皆因怒傷肝、思傷脾、以及恐傷腎，久而久之就會在頭上不同位置出現白髮，例如: 兩鬢斑白—乃肝鬱、易怒所導致；前額—皆因脾虛，思慮、傷神太多；頭頂至後腦—因為腎氣不足，經常擔憂惶恐。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　發炎體質：無論是急性（例如容易食物過敏）或慢性（例如高血壓、心臟病、癌症）的發炎，免疫細胞會產生大量的自由基，都會令到皮膚毛囊幹細胞減少以及毛囊黑色素細胞受到傷害，形成白髮。

 

　　甲狀腺功能過低：甲狀腺所製造的荷爾蒙有T4（四碘甲狀腺素），和T3（三碘甲狀腺素），對人體有很多功用—能控制身體對對脂肪和醣分的運用、調節體溫和心跳、監控體內蛋白質的製造、調節新陳代謝和增加黑色素細胞的製造。當甲狀腺功能過低的時候，令頭髮維持黑色的黑色素亦會隨之下降。

 

　　體內缺乏營養：大量研究發現過早有白髮者跟缺乏以下元素有關連：維生命B12、維他命D3、鐵、鋅、鈣、銅。 但要注意的是，當白髮出現時，即黑色素細胞已休止時，即使補充以上營養，也不能逆轉情況，關鍵是要在黑髮未轉白時，以上營養要足夠。

 

　　要補充營養，首要原則當然最好是從食物原材料入手，但都市人生活忙碌兼飲食不均衡，所以退而求其次，用優質補充品也是無可厚非的事。不過有一點要留意： 維生命B12、維他命D3、鐵、鋅、和鈣都可用優質補充品，唯獨是銅，最好不要。

 

　　人體缺乏銅的話，會有骨質疏鬆、頭痛、貧血、虛弱面色蒼白和有白頭髮，但每日安全上限攝取量為8毫克，所以用補充品攝取容易過量；過量的銅會聚積在肝臟，造成「銅中毒」，症狀是嘔吐、腹瀉、頭暈、低血壓、舌頭出現鏽味、肝腎受損等，但吃富含銅的天然食物，則不會超標。含豐富銅的食物有：蠔、龍蝦、動物肝臟、菇類、黑白芝麻、腰果、綠葉蔬菜和螺旋藻，無論肉食或素食者，都可以找到補充銅的美食呢！


 
（圖片來源：Unsplash）

 

 

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