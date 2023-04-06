創業解決教育痛點！為SEN兒童提供AI學習系統！望推出「教育貨櫃車」走到全國偏遠地方

創業初心若是為了改善教育痛點，定必造福下一代。今期，我與大家分享的年輕人創業故事，其機構透過人工智能，為有特殊學習需要（SEN）兒童提供度身訂造訓練。他有一個夢想，就是仿效國際非牟利醫療教育機構奧比斯的做法，在內地推出「教育貨櫃車」，幫助全國偏遠地方有需要人士。

以人工智能分析SEN小朋友的行為

黃俊文（Victor）在2014年成立貝智教育中心（Bridge Academy），為年齡18個月或以上的SEN兒童，提供行為治療服務。他指出，中心採用應用行為分析（Applied Behavior Analysis），它是研究人類行為及學習模式的科學，利用證據分析行為，同時透過觀察周邊環境對行為的影響，改善行為。「SEN兒童透過持續接受訓練，學懂多方面技巧，日常生活技能可明顯改善，包括溝通能力、社交技巧、聆聽力、專注力、自理能力、多角度思考及獨立能力等。」

2019年Victor成立貝智人工智能（Bridge AI），利用兒童訓練個案的具體行為洞察，與香港應用科技研究院（ASTR）合作開發智慧綜合治療學習系統（3i-learning system）應用程式，目標是將治療費用降低。他說：「當年，類似行為的治療費用不菲，每個月動輒需要數萬元，甚至高達十萬元，這實非一般家庭可以負擔。」該項目更獲得阿里巴巴香港創業者基金JUMPSTARTER IdeaPOP﹗學生創業比賽冠軍。

因疫情推出家居訓練 協助家長在家教學

「本來打算在教育機構推行該套學習系統，可惜，遇上新冠疫情剛爆發，學校、教育中心等均停課，對於SEN學生而言，因而失去了社交往來，他們所受的困擾比一般學生更大。」Victor於是即時改變策略，轉攻『家居』，於2020年5月推出家居訓練服務。中心派出課程主任和行為治療師家訪，為SEN學生提供度身訂造的訓練項目，亦教導家長使用訓練程式，讓他們在家中擔當半個治療師角色，支援子女持續受訓，慢慢改善行為。家長只需要按照人工智能制訂的訓練項目，指導孩子跟着完成便可。」

除訓練家長外，該中心每年都免費訓練大學生。Victor說：「他們來自不同大學、不同學系課程，包括人工智能、心理學、幼兒教育、市場學。參加者需要先支付一筆『保證金』，訓練畢後可全數取回。他們完成為期42小時的訓練課程後，會被委派到不同的非牟利機構實習，幫助訓練SEN兒童。」

與學校及非牟利機構合作助普及

他指出，該中心亦與香港明愛特殊學校及匡智會合作，引入智慧綜合治療學習系統，讓SEN學生能夠在校園接受行為治療；亦會培訓主流學校老師或社福機構義工，增加他們對SEN學生的情緒認識。

他興奮說：「人工智能系統已制定了逾萬個訓練內容，最近更與香港中文大學和香港教育大學合作，研究在應用行為分析程式，加入智能手䄂及腦電波監測，藉以評估SEN學生接受訓練時的表現，並可即時提供改善建議。」

夢想是幫助內地山區學校

疫情漸趨緩和，Victor透露曾接獲國內不同學校邀請，包括自費特殊學校，當中有一間來自惠州，有兩千名自閉症學生，校方希望我們利用人工智能技術，改善學童情緒行為。 「我一直在想，怎樣可以更加普及化，幫助國家的非牟利機構或學校？我有一個夢想，如同在內地山區提供眼科服務的奧比斯機構一樣，我想利用『教育貨櫃車』支援內地偏遠地區，如到四川某一個山區，為同學提供價格相宜的訓練；貨櫃車可稍後移動到另一山區，持續服務更多學校。其實，這個概念只是剛剛『走出一、兩步』，還需要找提供5G技術的電訊商合作。」

不只是香港，內地對於改善SEN兒童技能服務的需求潛力龐大，當中大灣區將會是發展重點。而今年公司會先全力投入發展新加坡市場。

「一切安排都是機緣巧合。」Victor笑言：「我在去年贏得香港社會企業挑戰賽冠軍，獲安排去新加坡，做一個由聯合國主辦的國際性初創路演，後來獲當地政府邀請，為當地相關機構提供服務，由於這項目是政府部門牽頭，在過程中已疏通機構之間的問題，既然『路已鋪好』，我就先到新加坡。」

除新加坡，他在今年1月亦接獲來自日本的邀請，到當地教育講座演講，及後與東京大學做一些研究項目。Victor的目標是把系統設立平台，透過5G技術，讓世界各地研究員的方案也能在平台上分享和使用。

作為一位創業者，他經常思考未來數年後的發展路向，「我正在想，三年之後，此類教育需要甚麼技術？」Victor這種向前看想法，委實是打算創業人士值得借鑑。

筆者喜見Victor透過人工智能，幫助SEN兒童改善問題。事實上，根據立法會今年一份文件指出，本港的中、小學SEN學生人數，由2011/12學年的28,630人，到2021/22學年增至58,890人，增幅約一倍；至於特殊學校的學生人數，亦由同期的8,008人，增至8,379人。由此可見，相關服務需求甚殷，初創公司往往可靈活運用科技去解決社會問題，同時也能反映初創公司對社會的價值。