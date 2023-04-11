被銀行指嚴重疏忽 遭盜卡簽帳仍要還款 3苦主或失90萬元

【晴報專訊】信用卡盜用糾紛個案急升，有政黨接獲至少10名被盜取信用卡的市民求助，指有銀行以「嚴重疏忽」為由，要求苦主償還被盜用的簽帳欠款，大部分個案涉滙豐銀行；其中3名苦主若按銀行要求還款，將損失共逾90萬元。有投訴人斥銀行未能識別異常大額消費，並未有及時發訊息通知卡主，反怪責客戶「疏忽」。滙豐銀行回覆查詢時未正面回應何謂「嚴重疏忽」，但強調一直跟進個案，尋求可行解決方案。

有苦主稱信用卡出現大額簽帳時，銀行都未有傳訊息驗證。（資料圖片）

投訴人張小姐去年被人偷走身份證、1張渣打信用卡和2張滙豐信用卡，其中渣打卡被冒簽26.8萬元，1張滙豐卡因騙徒消費金額超逾信用卡上限而「倖免」，惟另1張滙豐卡則因上限達40萬元，不幸被冒簽33.2萬元，即共被盜用60萬元。張指，發現信用卡被偷和盜用後，已立即致電銀行和報警求助，騙徒已被拘捕，事後渣打指可豁免事主償還相關簽帳，惟滙豐則以她有「嚴重疏忽」為由，要求她承擔款項。

事主質疑銀行 未能識別異常大額消費

她無奈道，過往未曾有用過信用卡作大額消費，但銀行未能識別異常消費行為，扣帳後才發短訊通知，質疑有保安漏洞；又指已跟滙豐糾纏近7個月，但對方僅用「強硬手法」逼她妥協，「佢哋話如果個袋擺喺個櫃但冇鎖住，有人偷咗信用卡冒簽，都屬嚴重疏忽」，她形容完全不能接受該說法。其丈夫亦稱，「上網消費數十元都要輸入6位數認證碼，但用實體卡消費，銀行只會喺有可疑消費時，傳訊息叫你確認，但今次連確認都冇」。

張說，滙豐每月都表示將在其信用卡月結單上，把被盜用的簽帳款項加入其個人真正簽帳要償還的欠款總數中，令她焦慮得難以入睡，雙方至今仍處膠着狀態；她又曾向金管局查詢，惟只獲知會銀行會適時回覆，實際幫助不大。

另一投訴人陳先生因誤墮釣魚網站，其滙豐信用卡被盜用進行了7筆消費，但滙豐在第7筆消費進行時，才發訊息通知他，致未能及早截停騙徒，損失8.9萬元。他形容，滙豐同樣以「嚴重疏忽」為由，要求他還款，質疑銀行為何未有在每次消費後作通知，毫無警覺性，但事後卻怪責客戶。

梁熙（中）建議金管局為「嚴重疏忽」訂具體定義，避免銀行將損失轉嫁苦主。

有3張信用卡被盜用的李先生，合共損失約150至160萬元，其中1張為滙豐信用卡，滙豐亦以「嚴重疏忽」為由要求他承擔約50萬元簽帳。他稱，信用卡在半小時內突有多筆大額簽帳，但滙豐卻沒傳訊息驗證，斥銀行以「魔鬼條款」推卸責任，「大石砸死蟹」。

滙豐：一直有跟進 尋求可行解決方案

民建聯立法會議員梁熙指，近期接獲數十宗類似個案，建議金管局為「嚴重疏忽」訂具體定義，避免銀行將損失轉嫁苦主，並設準則規定銀行在簽帳達某金額後，便要作出相應認證。

滙豐銀行回覆查詢時，未有正面回應何謂「嚴重疏忽」，但指了解受影響客戶的不安，亦一直向他們及相關信用卡機構跟進，以尋求可行解決方案，又提醒大眾保管好信用卡及1次性密碼等個人資料。



