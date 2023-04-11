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11/04/2023

一代笑匠病痛纏身多年 吳耀漢離世享年83歲

#吳耀漢 #吳嘉龍
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　　【晴報專訊】於80年代憑電影《五福星》系列及搞笑節目《吳耀漢攪攪震》廣為人知的演員吳耀漢日前離世，享年83歲。吳耀漢近年有不少病痛，曾因心臟血管栓塞動手術，亦患上嚴重腎衰竭，腎功能僅剩約一成，每天要洗肚四次。昨日，吳耀漢太太Susan證實丈夫死訊，望外界給予空間。

 

吳耀漢日前離世，留下不少經典搞笑電影作品。（資料圖片）

 

　　昨日，有傳媒指吳耀漢家人在通訊群組確認吳耀漢離世的消息，家人表示接獲醫生通知，指吳耀漢可能在前日（9日）離世，於是趕到醫院見最後一面；據知吳耀漢在醫院插喉，因心臟停頓，要靠儀器再次運作，最後醫生確認吳耀漢死亡。吳耀漢太太Susan昨日回覆傳媒時證實丈夫死訊，至於經常陪伴父親出入醫院的吳嘉龍，至截稿前亦未有回覆傳媒。

 

去年吳嘉龍陪伴父親到醫院洗腎。（IG截圖）

 

吳耀漢與吳嘉龍父子感情要好。（資料圖片）

 

　　入行近50年的吳耀漢，父親為九龍巴士及九龍殯儀館的創辦人之一吳海霖。吳耀漢在英國留學時由牙醫改讀戲劇，回流香港後加盟TVB任職創作，及後走到幕前，參演過百套電影，包括《半斤八両》、《神勇雙響炮》等經典笑片，並憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩度提名香港電影金像獎最佳男主角。1989年，他為亞視拍攝偷拍整蠱節目《吳耀漢攪攪震》，大受觀眾歡迎。近年過着半退休生活的他，偶然參演電影，包括《殭屍》、《如珠如寶》等，生前最後一部上映作品則是《風再起時》。近年吳耀漢身體大不如前，前年他接受鄭丹瑞網上節目《健康．旦》訪問，透露聽力下降七成，雙耳均需戴助聽器。

 

馮淬帆慨嘆難與老友再聚

 

　　不少圈中人對這位一代笑匠離世深感悲痛，曾與吳耀漢合作多次的馮淬帆昨日在FB發文悼念︰「驚聞吳耀漢辭世，不勝傷感！老哥是我當年在香港極少數有感情的朋友，想不到已無再聚之緣。」而吳啟華則透露二人是親戚關係，「還記得小時候我們一家人去看你第一部電影《一枝光棍走天涯》的首映禮，當時你已經是我們的偶像，感謝你一直以來對我媽的幫助和照顧，表舅父，一路走好！啟華永遠懷念你！」至於合作《五福星》系列電影的曾志偉表示：「吳耀漢對我嚟講係亦師亦友，係佢令我走上編劇呢條路，好感激佢嘅提攜。」

 

吳耀漢太太Susan向傳媒表示心情極為悲痛。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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