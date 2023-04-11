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11/04/2023

忘記非農，記住Cash Flow

#美國非農數據 #鮑威爾 #美國銀行
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　　市場對上周五（7日）的美國非農數據，仍有懷舊式的記掛，但之後可以忘記非農，但要改記住cash flow，現金流。何故？

 

（istock）

　

　　自去年9月，筆者一直有文，指非農數據有造假之嫌，就連費城儲局也有研究，謂就業數據誇大了美職位增長。

 

 

　　美就業數據分由勞工部和人口局分而統計，雖然統計項目有異，但對職位增長總應一致。圖一是該兩部門所得出來的職位增長數，在2022年4月至同年10月，兩者職位增長差距已達270萬個職位（圖二）。

 

 

 

　　不過，美儲局長鮑威爾仍堅執就業數據強勁，經濟好，再迭連加息，結果就加出了近日的美國銀行現金流不足的危機。

 

為甚麼兩個美國政府部間的職位增長數據有如斯大差距，原因在他們應用的統計模式有不同，到2022年12月，要作個年度調整時，問題就呈現了。

 

　　2022年12月，這回到人口局的職位增長達71.7萬個，大大超逾勞工部的，原因（圖三）？

 

 

　　詳細的統計模式調整不多說了，只說結果，就是勞工部的職位統計是不理工人是長工或兼職，亦不理是否一人打兩份工，或N份工。一個工人做兩份兼職，勞工部以職位為本就當是增了兩個職位。但人口部則以人為本，都是一個工人嘛，就只是當增一份職位。

 

　　結果？2022年12月的所謂職位勁增長，是幾全由兼職職位增長而來（圖四），形成有龐大散工群的原因有兩個，一是生活迫人，百物騰貴，不能不打多份工去賺多啲錢去餬口，二是老闆（特別是小企業）不想多請長工，因為一到裁員要肩負失業救濟金，故寧可請長散。但無論如何，這些兼職收入是不穩定的，是朝不保夕的，如美儲局不知兼職人數如斯龐大（不可能吧！）是美儲局失職（點穩定經濟呀！），如知道，但仍謂美就業強勁，就是講大話，並以就業強勁來加息，就是另懷目的，目的是甚麼？

 

 

　　筆者的美儲局陰謀論是：美儲局想美國來次經濟衰退，因為只有衰退才能救美國經濟，怎說？

 

　　美國債務龐大，如利息上升，美國這個債仔會還息還到手軟，每加息0.25厘，美政府要多付逾100億美元息。這就是一直以來，市場有聲音，謂美儲局不能多加息的原因。由2021年起，市場已一直謂通脹來，美儲局應加息，但美儲局一直拒加，並謂通脹是暫時性（Transitory）的，但到2022年3月，通脹火頭處處。再加上俄烏2022年2月啟戰，能源及諸多供應鏈斷，美儲局才不能不加息，但要怎加法？

 

　　2022年3月前是拒加，2022年3月後是急加，其目的是希望在一、兩年內，打通脹壓回至2%，便可以有機會回到以前的低息環境，美政府便不用為其國債多支出利息了。

 

　　如認同筆者這個美儲局的加息陰謀論，就應知道美儲局是不管你就業如何，通脹如何，只會找藉口去加、加、加，加到美經濟有衰退，多了公司執笠、減職位、裁員、不請人，職位減少了，使到通脹回下，於是就可以減息了。

 

　　2023年3月7日，美儲局長鮑威爾在經濟學會（Economic Club）上講：加息未完，job is not done（他原話）。

 

　　3月7日之後爆出了美國銀行業的危機，加息0.5厘便暫收起，改為加0.25厘，但如你記住鮑威爾的job is not done的話，則當銀行危機稍穩，鮑威爾又會想急加息的。不過今時唔同往日，鮑威爾真的好難咁鷹了，因為美國以至全球金融社會，出現了個現金流問題，或更具體講，是現金斷流問題。明天續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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