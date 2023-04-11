現今資訊世代，加上任何人也可以拿著手機拍片放上網，只要把一些範疇說得頭頭是道，累積到一班網友，就可被叫作Key Opinion Leader (KOL)。以前也有說過，如此情況下，公眾所接收到的資訊難以得到過濾，不時還會有錯誤及誤導性的訊息。

近期喜歡聽一些本地財經youtube，其中一位講財經之餘，久不久會加入一些政治性的批判言論，尤其針對政府，似乎政府所作所為，每一件都是壞事。其實不止政府，還有官員、議員、名人，差不多任何政策與有名有姓的人都被指罵批評一番。始終，自己建立平台，只要沒有違法，喜歡說甚麼並無不可。

（資料圖片）

日前聽到一個論點，指有議員及行會成員建議政府檢討「長者$2乘車優惠」，指該政策每年花掉庫房超過100億元。KOL對此亦痛罵一頓，覺得政府有意放風收回該優惠，指不少長者服務香港大半生，連「$2」也要收回，實在不近人情。

KOL亦指這個「100億元」是錯的，根本不用這麼多。他自己粗略計算一下，指全港只有50萬名長者，假設每人每日乘車來回一次，即50萬 x $4 x 365日，一年也不到10億元，何況不是每個長者也整年每天都外出乘車，何來100億元呢？一定計錯數。

未知大家有否看出上述計算的問題呢？坦白講，我以前也沒有詳細了解這個「長者$2乘車優惠」是如何運作，若完全沒有背景資料，聽完這樣的計算，真的會以為當日議員提出檢視「100億元支出」是不合理。幸好，以前從電視看到一個相關節目，內容詳細解說過這個優惠的運作，我才有點相關認知，免被誤導。

「長者$2乘車優惠」中的$2，並非指政府支助長者的金額。這$2是長者自己付的車資，而這$2與原本車資的差價則由政府代付予相關運輸公司，例如巴士或港鐵。即，若長者所乘搭的一程巴士車資為$20，長者需付$2，政府便需付$18予巴士公司。因此，有運輸署官員呼籲長者若只到短途目的地，盡量別乘搭長程巴士，因這會無謂地增大政府補貼部分，浪費公帑。

該KOL的計算明顯錯誤得離譜，連基本操作也沒有搞清楚。只可惜，大部分網友都未必有足夠的知識去理解，亦沒有閒情逸緻去研究各項政府政策的具體內容，很容易對這類似模似樣的論點照單全收。即使小弟喜歡fact check，也不會花太多時間對每事都fact check一番吧。

這裡需強調，並不代表我贊成政府應為100億元而收回這個「長者$2乘車優惠」，只是提醒大家於資訊世代，接收資訊時要多點抱懷疑態度，否則很容易會被誤導。

