大熱韓劇《黑暗榮耀》7大角色造型解析！宋慧喬愛着素色套裝同個性有關！鄭成日如何穿出成功企業家Look？

早前看完《黑暗榮耀》發現這劇非常巧妙地利用了服飾來塑造角色。嘗試理解造型是如何把角色人設直接表達出來，你就會明白其實我們的人設也都同樣地透露在外表上，值得和大家分析一下！

《黑暗榮耀》造型解析01｜宋慧喬/ 文同珢︰素色恤衫西褲展現內斂陰暗面

由宋慧喬飾演的文同珢通常穿著簡單合身或寬鬆的素色恤衫西褲或套裝，沒有很亮麗誇張的顏色剪裁花紋（但實際上她的衣著比富貴奸角林智妍穿的價錢貴很多！）加上近乎素顏的面貌及自然髮型，很恰當地展現出角色刻苦內斂又陰暗的性格。

《黑暗榮耀》造型解析02｜李到晛/ 朱如炡︰針織上衣配牛仔褲塑造開朗醫生形象

李到晛在劇中是外表開朗的外科醫生，衣著多是合身略寬鬆的半休閒風格，包括針織上衣、淨色恤衫配襯牛仔褲等，色彩以不鮮艷及低調大地色為主，呈現隨和沒架子的性格。但隨著復仇計劃白熱化，其衣著越多以黑色為主調，顯現劊子手的陰暗面及復仇決心。

《黑暗榮耀》造型解析03｜林智妍/ 樸妍珍： 剪裁浮誇、強烈線條感單品突顯惡毒性格

出身富裕及大財團代表的妻子，經常穿著奢華多彩及高彩色的造型，剪裁浮誇及強烈線條感的單品很好地襯托了她惡毒的性格。同時也經常看到她穿著各色粗花呢 (Tweed) 套裝出現，鑲有珍珠的裙子加上珍珠頸鍊和垂吊耳環，直接打造出優雅造型。





富貴人妻的人設想必是套套名牌奢侈品？非也！她的服裝大多是韓國品牌而且價格親民 (都是購物狂時期的我曾進貢不少的品牌)！多款造型都有使用名牌手袋及高跟鞋，再巧妙運用髮型化妝及飾品整體襯托，完美示範以親民價錢打造上流造型！

《黑暗榮耀》造型解析04｜鄭成日/ 河道領：三件式西裝打造成功大企業代表Look

身為大企業代表，河道領保持著精緻而風度翩翩的時尚風格，多穿定製三件式西裝領帶加上整潔髮型，端莊的外表直接表達了成功和自我照顧這兩個詞語。而且他的私服也適合作為奢華中年男人的時尚參考。

《黑暗榮耀》造型解析05｜朴成勳/ 全在俊：愛穿重複monogram印花炫富

高調又習慣炫富的名門望族，衣著多是重複monogram印花，讓任何人都看到他穿的是名牌產品，毫不客氣地以衣著表露自己的財力，直接表達角色是一個高調浮誇的有錢人！

《黑暗榮耀》造型解析06｜車珠英/崔惠程：想穿出高級感卻散發放浪氣息？

虛榮心很強的空姐想要看來高檔時尚，可是衣著每每都直接散發著放蕩的氣息，造型直接道出了角色性格。難得一見的封胸全白密實造型在跪求喬妹放生的一幕出現。

《黑暗榮耀》造型解析07｜金熙拉/李莎拉：富家女畫家愛把圍巾當tube top

以微性感奔放衣著演繹一個生活糜爛的富家女畫家角色，喜歡她將圍巾作tube top 上衣的性感時尚造型。

劇中演員們所穿的單品都早已售罄了！大家在追蹤人物穿著單品的同時，也要注意一下該穿搭的氛圍及氣質是否適合自己。我不鼓勵單從外表來判斷一個人的一切，但我們的穿搭風格及色彩所帶出的訊息及觀感絕對是不容少覷的！