賞你遊澳門 | 香港旅客來回澳門船飛搭車買一送一優惠繼續！邊架船 / 巴士最多班次？買飛最方便？一文集齊5大優惠詳情、獲取資格

很多地區都全面通關，不少人都一窩蜂清大假到外地旅遊，想來個短途旅行，「過大海」去澳門是不二之選！自澳門旅遊局推出交通買一送一優惠，訪澳的香港旅客絡繹不絕，有見及此，澳門旅遊局更宣布即日起至6月30日加推「賞你遊澳門」，香港旅客及訪港國際旅客往澳門交通票務統統有買一送一優惠！

澳門旅遊局早前宣布即日起至6月30日加推「賞你遊澳門」優惠。香港居民、訪港的台灣及國際旅客只要在澳門逗留一晚或以上，便能享用「買去程送回程」優惠，每間營辦商的優惠最多可使用一次，換言之大家可以享用合共5次優惠！不過今次金巴未有提供優惠，改為永東直巴「加盟」。事不宜遲，即睇5大車船詳情！

香港來回澳門車船優惠 | 1. 金光飛航：上環出發！50分鐘直達澳門氹仔客運碼頭

金光飛航現時每日提供各12班往返香港及澳門的渡輪，來往香港上環港澳碼頭及澳門氹仔客運碼頭。最早一班前往澳門的渡輪由早上8時半開出，最晚由澳門前往香港的班次則為晚上11時59分。想玩盡兩日兩夜的朋友及港島區的居民可以選擇金光飛航，只需50分鐘便可直達澳門，十分快捷！船票買一送一後，最便宜只需$80一張，相當抵買！不過希望享用金光飛航優惠的朋友，只能在金光飛航指定票務櫃台購買船票，網上預訂則未能享用此優惠！

（圖片來源：金光飛航）

金光飛航船期表。（圖片來源：金光飛航）

出發地：上環港澳碼頭

目的地：氹仔客運碼頭

平日票價：

標準艙：$160

頭等艙：$282

貴賓房（8座位）：$2,256

周末及假日票價：

標準艙：$175

頭等艙：$299

貴賓房（8座位）：$2,392

「買一送一」船票購買地點：

香港金光飛航售票處：上環信德中心3樓303B號舖

澳門金光飛航售票處：碼頭2樓1-12號櫃台

金光飛航詳情請按此

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