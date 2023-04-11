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11/04/2023

以色列四面開戰，牽動東南亞

#以色列 #印尼 #以巴衝突 #U20世界盃 #東南亞
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　自內塔尼亞胡和極右集團組成以色列新政府後，隨即內外交戰。以巴衝突火速升溫的同時，以色列國內又發生大規模反對政府司法改革的示威浪潮。發展到現在，以色列的戰線已瘋狂地擴至周邊國家，這包括黎巴嫩、敘利亞和伊朗。中東局勢一夜變天，美國以安全理由立刻派出核動力潛艦駛向中東地區部署。這把中東之火竟也燒到東南亞來，印尼因抗議以色列而令該國被取消作為下月U20世界盃(Under 20 World Cup)的主辦國身份。　

 

以色列總理內塔尼亞胡（AP）

　
　　事實上，前年以色列轟炸加沙時，印尼、馬來西亞、汶萊等東盟成員國，已曾發表譴責以色列的聯合聲明。這三個東盟國家人口主要是穆斯林，在外交政策上一直支持巴勒斯坦自治政府，反對以色列對巴人的佔領，和美國把耶路撒冷定位為以國首都等，因此該三國至今仍未與以色列建交。　

 

（AP）

　
　　有著對足球狂熱的印尼，原本能爭取主辦U20世界盃，有望提升國際形象，怎知最近以色列對巴人節節進迫，甚至襲擊阿薩克清真寺內外的巴人禱告者，不僅引來阿拉伯國家的抗議，有份成為U20世界盃場地的峇里島，其州長致函印尼體育部，要求禁止以色列隊參加該省的比賽，而雅加達也有大批示威者上街高喊禁止以國球員到印尼來。　

 

印尼總統維多多（AP）

　
　　印尼總統維多多雖有勸喻勿把體育政治化，但亦無法阻止國際足協取消印尼主辦資格，還表示有可能制裁印尼參與將來的賽事。這引得馬來西亞、汶萊和菲律賓穆斯林的不滿和憤怒。近年伊斯蘭主義者力量在東南亞世俗伊斯蘭國家冒升，政客們都不敢漠視他們在選舉中的影響力，因此對以巴問題不敢不表態。
　
　　維多多一方面反對把政治考量引入體育，另方面他也高調譴責以色列對巴人的行為。至於馬來西亞，即使高舉多元、中立的該國總理安華，一樣熱衷投入以巴問題，因他所屬政黨「希望聯盟」有不少伊斯蘭主義信徒，那一直反美的前總理馬哈蒂爾更不用說了，他不遺餘力批評美國的以巴政策。如拒就以巴議題表態的政客們，他們勢將流失不少支持者，而且敵對政黨和伊斯蘭組織、宗教司也會借機群起而攻之。
　
　　不過，今次以色列四面開戰，不僅狂轟猛炸加沙地帶，也多次空襲黎巴嫩和敘利亞，伊朗亦受到牽連，後者有兩名軍事顧問因以色列的空襲喪生，伊朗會否進行報復？面對中東危機爆發，美國除了派出核動力潛艦聲稱要穩定局勢外，卻沒有積極斡旋為衝突降溫。面對以色列向周邊敵對國家宣戰時，拜登照慣例只一味譴責巴人的火箭砲，卻對以色列的先進導彈不願正視。
　
　　奇怪的是，作為敘利亞軍事盟友的俄羅斯，同樣也對以色列不多表態。俄羅斯曾在敘利亞內戰裏為阿薩德政權立下汗馬功勞，現在敘利亞境內駐扎了兩個俄國軍事基地，一個在塔爾圖斯海軍港口，另一個是赫梅明空軍基地。普京選擇沉默，除了正忙著和烏克蘭作戰外，最主要是他和以色列關係不錯。事實上，以色列並沒有跟隨西方制裁俄羅斯行動，而以國亦早成為俄國寡頭和俄資本家藏富的「應許之地」。
　
　　至於中國，自今年初以巴衝突升級後，便要求安理會展開緊急會議商討對策，其他阿拉伯國家也表達了類似立場，而聯合國亦對近期以色列感到震驚，希望能為以巴雙方重新制定和平路線圖，但這談何容易，而「兩國論」早已胎死腹中，美國在中東的政策被證明是一大失敗，現在東南亞大國也被扯進以巴議題裏。以巴超過半世紀的恩怨，離我們亞洲不再遥遠。

 

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