網購帶來全球13億公斤塑膠包裝，預計2026年數量倍增！業界應如何減少包裝垃圾？

近年網購熱潮席捲全球，卻同時產生大量包裝垃圾。根據國際環保組織Oceana的報告指出，全球電子商務行業2020年使用了近13億公斤塑膠包裝，隨著網購人口不斷增加，預計到2026年，數字將倍增至接近32億公斤。

網購熾熱促進快遞業務，快遞業務使用的郵寄包裝用品有顯著的增長。以稱霸全球的中國快遞業務為例，當地快遞業每年消耗的紙類廢棄物超過900萬噸、塑膠廢物約180萬噸，相等於太平洋垃圾島棄置垃圾量的3倍。內地專家指出，按照現時快遞業的增長速度，快遞業所造成的碳排放量至2025年將超過3,200萬噸。

為減少包裝垃圾，有網購商在包裝上配合環保元素，如轉用可循環使用的包裝物；不再採用塑膠包裝，改用有森林管理委員會（FSC）認證的紙袋包裝，這些紙張採用原生紙漿製成，同樣堅韌耐用。另有外地護理品牌在郵寄產品時，特別選用再生物料包裝，取代塑膠填充物，以便自行降解。

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同時，德國、台灣、中國等地區則制定法例規範網購包裝的模式，以減少過度包裝的情況。如台灣將於今年七月實施的「網際網絡購物包裝限制使用對象及實施方式」，便要求網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材製造應以材料原色為優先，而回收紙混合率應有90%以上；塑膠包材料應混合25%以上的再生料等。另對商品包裝重量設有限制，並定下目標，計劃把平均包裝重量逐年降低，以及增加循環袋或箱的使用率。

網購熱潮在香港同樣盛行，不少人都對網購的多重包裝感到困擾。本地環保團體就網購過度包裝的問題於2021年進行調查，有逾四分之一受訪者表示，單次網購涉及的包裝物料可達4種或以上，包括蜂窩狀氣泡袋、發泡膠粒、牛皮紙等，更有受訪者聲稱，曾收過貨品附帶9種包裝物，其中更不乏無法回收再用的物料。

過量的包裝垃圾對堆填區造成沉重壓力，當局宜參考不同地方的做法，考慮制定「網購包裝指引」，促使包裝生產商、快遞公司及網購供應商等共同協作，避免過度包裝，減省包裝材料。還要鼓勵業界發揮創造力，利用創新科技，研發更多優質的可循環包裝用料，促進包裝重用。同時，更要呼籲市民大眾，積極回收及重用包裝物資，減少資源浪費。

除了網購，過度包裝也充斥在我們生活的不同層面，如超市為使新鮮食品如蔬果和肉類能夠存放得宜，往往用上多重包裝，包括發泡膠托盤、保鮮紙、膠袋等，有欠環保。

近年本港出現了不少提倡「零廢生活」的裸買店，為顧客提供無包裝購物的選擇，減少垃圾，又可節省環境與經濟成本。而我們也可自備容器購物，減省消耗各種包裝，特別是即棄的塑膠物料。只要大家積極養成環保習慣，減少使用購物包裝，便能為生態環境持續發展作出貢獻。