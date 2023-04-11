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11/04/2023

吳耀漢逝世 │ 回顧一代笑匠演藝成就：兩度獲提名金像獎男主角、自資拍戲！回顧吳耀漢6套經典電影、戲內戲外金句

#殭屍 #影星 #逝世 #吳耀漢 #電影 #金句 #半斤八両 #告別 #演藝成就 #經典 #神勇雙響炮 #飛越黃昏 #奇謀妙計五福星
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Text: Sammy Leung

　　著名影星、「一代笑匠」吳耀漢於2023年4月9日去世，終年83歲。擅長演喜劇的吳耀漢入行近半世紀，參與的電影多不勝數，更曾兩度獲提名香港電影金像獎的最佳男主角，對香港電影行業有具大影響力。一齊看看他的演藝成就、不可不知電影以及金句！

 

放棄讀牙醫選擇追夢

 

　　吳耀漢在50年代已經去了英國求學，大學曾是牙醫系學生。不過他只讀了一年牙醫，就選擇追夢，改到英國咸斯特戲劇學院修讀戲劇課程。畢業後曾在英國演出，最後因為在當地沒有太多發展機會，所以在70年代選擇回流香港，和妻子經營髮型屋時透過演員金燕玲認識周梁淑怡，後來加入了TVB。

 

圖片來源：奇謀妙計五福星

 

獲許冠文賞識 在《半斤八両》中飾演警察

 

　　他於1975年創立先鋒影業公司，自資製作了1976年的《一枝光棍走天涯》。後來，吳耀漢得到獲許冠文賞識，在1976年香港賣座冠軍電影《半斤八両》中飾演一名軍裝警察。吳耀漢先後自資再拍攝了《點只捉賊咁簡單》及《面懵心精》。

 

因福星電影系列爆紅 兩度被提名為最佳男主角

 

　　吳耀漢在喜劇的道路上，形象突出、表現極為出色，演出了多個讓香港人十分深刻的經典喜劇角色。1980年代，吳耀漢和洪金寶、成龍、元彪、曾志偉、馮淬帆等人拍攝福星電影系列，多套電影成為香港人的回憶。後來，他憑1983年的《奇謀妙計五福星》和1989的《飛越黃昏》，兩度被提名為香港電影金像獎最佳男主角。吳耀漢在80年代及90年代拍了多套電影，包括《福星高照》、《小小小警察》、《五福星撞鬼》、《倚天屠龍記之魔教教主》、《追男仔》、《流氓醫生》，陪伴香港人成長。

 

圖片來源：IG@thecarlng

 

《風再起時》成為最後上映作品

 

　　在1996年吳耀漢和家人移居英國，雖然他過著半退休的生活，但不時都會接拍電影；2017年拍攝的《風再起時》在今年上映，這更成為他的最後上映作品。近年，吳耀漢因為患上腎衰竭，令到他不得不放棄拍攝工作；在2023年4月9日，吳耀漢在醫院逝世，享年83歲。

 

吳耀漢及其兒子演員吳嘉龍(圖片來源：IG@thecarlng)

 


下一頁：6套吳耀漢不可不知的電影

 

 

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