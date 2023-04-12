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12/04/2023

每月之星 │ 白羊座高效率有領導力，但脾氣大易衝動！小心一件事招失敗

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　來到新的一年（以占星來計，是由白羊座開始），每月之星的題目會講解下這個星座在職場上的成敗關鍵，看看你可以如何集中地發揮你的潛能，又有甚麼需要避免和改善。

 

白羊座的成功關鍵

 

　　白羊座充滿了行動力，做事快速、勇敢、果斷，所以在工作上，不妨多表現出你做事「快手快腳」、「高效率」的特性，例如見工面試，可以強調自己做事不拖延，可以掌握任務並迅速行動，做事積極、主動，讓面試官感受到你的熱情和衝勁，就會比別人更有優勢。

 

　　當然，求職擇業時，一些要坐定定、欠缺挑戰性的工作對你來說會感到沉悶，亦未能讓你發揮所長，所以選擇一些需要走動的工作，像活動策劃、紀律部隊、運動教練之類，會比較適合。

 

　　而白羊座是十二星座的前鋒，具有領導才能，不妨多培養自己的領導能力，目標就是成為管理層。白羊座的領袖氣場，可以提高下屬、同事的士氣，能夠給別人信心，這亦是你可以突顯的優勢。

 

為甚麼會失敗

 

　　而白羊座在職場上為甚麼會失敗？白羊座很多時候就是衰衝動，欠缺耐性，確是很勇猛的一直向前衝，有時卻沒有仔細計劃，甚至不顧後果，往往就會闖禍。而有些工作是考驗一個人的耐性，例如一個項目需要長時間才能看到成果，白羊座就會變得不耐煩，起初就滿有幹勁，然後就變得沒心機，虎頭蛇尾，自然就帶來失敗。

 

　　白羊座的脾氣亦不怎麼好，很容易生氣，一遇上不滿，就會直接的爆發，這會相當影響人際關係，同事、客戶見到你氣沖沖的樣子，甚至有時會蠻不講理，就會覺得你生人勿近。其實在現代職場中，很多時候出問題的地方，不是在工作能力方面，而是人事的問題，得罪了別人，就如擋了自己發展的路。所以白羊座要注意自己的脾氣，否則就是自招失敗。

 

《黑暗榮耀》劇照

 

　　白羊座相當有自信，不過有時過度自信，變了自負，總是以為自己是對的，不願意接受別人的意見和建議。於是就算別人見到你出錯，本來想好心的提醒一下，也因為你的自負而懶得多口，於是你不單沒有進步的空間，犯錯的時候，只會讓別人在旁邊食花生睇你點衰。自信是好，但也要適當地學懂謙虛一點，有問題就向人請教。

 

 

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