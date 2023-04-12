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12/04/2023

【美股星期三】美國3月CPI前瞻 | 比特幣破30000大關有咩啟示？AI監管風險大首選ETF？

#hot talk 1點鐘 #蔡嘉民 #AI股 #比特幣 #BTC #美股 #ETF
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嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人　蔡嘉民

 

　　市場觀望美國今天（12日）公布的3月CPI數據，隔晚三大美股走勢分歧，惟比特幣突破3萬美元關口，對市場有何啟示？國際貨幣基金組織（IMF）下調今明兩年的經濟增長預測，但美國財長表示全球經濟前景相當光明，如何解讀兩者之間的看法分歧？繼加拿大、意大利等歐美國家 宣布對AI產業進行監管，美國表示亦正在研究相關措施，拖累AI概念股受壓，目前為吸納好機會？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/4qBbbfCM5mE

 

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