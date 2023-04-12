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12/04/2023

「家族辦公室」不只幫富豪管錢

#理財 #家族辦公室
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　近期有個名詞經常在報章上看到，那就是「家族辦公室」，英文即是Family Office。姊妹們，如果妳不熟悉金融，看到這個名詞，妳可能會摸不著頭腦。我的姊妹Linda就是其中之一。

 

　　復活節假期時我跟她碰面，妳就問起我這個名詞所指的是甚麼。而且，她在早前的新聞中也看到，香港剛舉辦了一次以家族辦公室為主題的高峰論壇，稱為「裕澤香江」，Linda感到，這應該是一次重量級的盛事，但具體上她又不太瞭解，於是就繼續向我追問這件事。

 

　　「其實，家族辦公室是甚麼一回事？是跟財經金融有關的嗎？」Linda問。

 

（istock）

 

　　「嗯，我明白，這個名詞確實有點虛，因為『辦公室』實在太廣泛了，任何人從事任何行業只要開間公司，都會有個『辦公室』的，但我提妳，妳應該將重點放在『家族』這兩個字之上。」

 

　　「『家族』，即是富有人家？」

 

　　「聰明！簡單來說，家族辦公室也等於一家公司，成立目的就是替一個或多個富豪家族管理財富。」

 

　　「啊，這就容易理解了，即是投資公司？」

 

　　「投資當然是重點，但也不完全是投資的。而且，投資的目標也不一定是『賺到盡』。」

 

　　「咦，這麼奇怪？有錢人總希望『錢搵錢』兼要賺大錢嘛！」

 

　　「有錢人已經這麼有錢了，所以，他們的投資也不一定想賺更多。相反，他們最想保存自己的財富，所以，他們的投資可能會很保守呢！又或者，他們更著重投資的意義，例如投資教育、科技，甚至純粹的慈善事業！」

 

　　「嗯，有道理。但我想，他們也一定想家族財富能夠代代相傳，富過三代呢！」

 

　　「哈哈，妳也說得對，我也認為，有錢人成立家族辦公室，最想就是能夠讓自己家族的財富能夠跨代承傳。」

 

　　「但香港最近搞了一個叫做『裕澤香江』的高峰論壇，似乎是想刻意推動這方面的發展，想更多海外的富豪在香港成立『家族辦公室』，那麼，政府背後的盤算是甚麼？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

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