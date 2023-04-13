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13/04/2023

成龍擔任「快手」平台大使！據聞快手今年轉虧為盈，成功打破「成龍魔咒」？

#數碼營銷 #中國 #成龍 #廣告 #內地 #快手 #代言
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　近期成龍主演的電影《龍馬精神》在內地上映，據預測他在國內累積票房將破百億，有望成為中國「百億之星」。

 

　　成龍在內地知名度高，甚受廣告商歡迎，不過他近年代言的產品則頻頻出事，如小霸王電腦學習機倒閉；汾湟可樂結業；日本三菱汽車被召回；愛多VCD創辦人被捕；霸王中草藥洗髪液被查出產品致癌；大眾開迪汽車停產；思念水餃被查出細菌超標而下架；志高空調申請破產重組；恆大集團負債累累股價大跌；Shopee電商平台持續虧損宣布裁員；香港航空陷債務危機等等，「成龍魔咒」令不少廣告商卻步。

 

 

　　早前成龍進駐快手平台，並擔任「快手溫暖大使」，成龍短視頻社交賬號開通八小時後，粉絲數量已破千萬，首條視頻播放量突破二億。雖然成龍叫座力強勁，但仍未能令快手業績有起色，據去年美國《財富》雜誌公布「中國500強」排行榜，快手勁蝕780億，在虧損榜排全國首位。

 

 

　　不過，據聞今年快手有機會轉虧為盈，如果屬實，「成龍魔咒」有望被打破？

 

快手廣告片：

 

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