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12/04/2023

Keung To Charity Walk 2023 | 慶祝姜誕！科學園慈善步行兼瘋狂打卡！小姜姜、小濤濤不倒翁 / 生日主題佈景板 / 送選手包！一文睇晒會場地圖、報名詳情、交通安排

#姜濤 #姜濤香港後援會 #慈善步行籌款 #紀念品 #姜糖 #姜誕 #姜濤生日 #慈善步行 #打卡 #Keung To Charity Walk
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Text: Kennis Wong

　　一年容易又姜誕！自Mirror成軍以來，每逢「鏡仔」生日月分，都會迎來各種生日應援。來到4月，是團內姜濤的生日月，姜濤香港後援會除了在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE特設的姜濤生日主題打卡佈置外，更在姜濤生日正日，即4月30日於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，身體力行慶祝姜誕！姜糖固然不同錯過，陪姜糖跑陪姜糖行，都不失為一個有益身心的活動，立即睇詳情！

 

 （圖片來源：姜濤香港後援會）

 

Keung To Charity Walk 2023 | 1. 跑遍科學園科技大道東「盡力掃」各大打卡位！有小姜姜、小濤濤不倒翁為你打氣

 

　　Keung To Charity Walk 2023的起點及終點均設於科學園科技大道東。為方便參加慈善步行人士前往會場，大會將提供接駁巴士安排，去程由大埔墟港鐵站出發，由早上7時至11時半，一共15班；回程則由科學園前往銅鑼灣，共3班，但要留意的是，巴士只供已預購車票人士乘坐，各位姜糖記得預先購票！

 

　　活動當日，一眾姜糖步行者需要繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點，全程1.5公里。覺得行到很疲倦？沿途有小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁為你打氣，還有生日主題打卡佈景板及頒獎台等，讓姜糖們「盡力掃」所有打卡位！如果姜糖們可以在30分鐘內完成全程，更有完成紀念品留念！

 

　　大會當日於科學園高錕會議中心（金蛋）一帶更特設參加者區域，換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃，以及6大步行造型打佈景板等你打卡，為姜濤送上最大的生日祝福！

 

　　姜濤曾說過不希望姜糖們花費太多金錢買禮物給自己，而今次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館。相信姜濤知道姜糖們為自己慶生之餘，又做善事，必定十分開心！

 
 
（圖片來源：姜濤香港後援會）

 

 會場設有大型打卡位，姜糖可以盡情影相！（圖片來源：姜濤香港後援會）

 

 
小姜姜、小濤濤不倒翁在場內為你打氣！（圖片來源：姜濤香港後援會）

 

Keung To Charity Walk 2023

日期：4月30日（星期日）

時間：早上7時半至下午2時

地點：沙田科學園

報名費：每位$580

參加年齡：年滿18歲人士、未滿18歲人士（3歲起）必須由一名年滿18歲的已報名人士陪同

報名及活動詳情請按此

 

來往科學園大會巴士安排

 

去程：大埔墟港鐵站至香港科學園

班次：：7:00 am / 7:15 am / 7:30 am / 8:00 am / 8:15 am / 8:30 am / 9:00 am / 9:15 am / 9:30 am / 10:00 am / 10:15 am / 10:30 am / 11:00 am / 11:15 am / 11:30 am（共15班）

車票價錢：$60

 

回程：香港科學園至銅鑼灣SOGO

班次：2:00 pm / 2:30 pm / 3:00 pm（共3班）

車票價錢：$150

 

下一頁：慈善步行參加者可獲選手包！運動衫、毛巾統統齊！

 

 

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