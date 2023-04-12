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12/04/2023

米芝蓮必比登推介名單出爐！必睇6大新上榜餐廳！北角玩味魚肉小食/ 懷舊西關瀨粉/ 人氣涼皮店（即睇推介食肆完整名單）

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Text: Louise Yuen

　　米芝蓮必比登推介最新名單出爐！萬眾期待的《香港澳門米芝蓮指南2023》完整名單將於4月26日在澳門的實體典禮中揭曉，今天則率先公布主打「物有所值」餐廳及街頭美食的必比登推介名單。今年香港共有65間食肆獲米芝蓮評審員推薦入選必比登推介名單，其中6間更是全新上榜！即睇2023年必比登推介完整名單。


　　比起米芝蓮的星星餐廳，入選必比登推介的食店相對價錢親民，只需以低於$400便能細味三道菜式美食，CP值高！

 


新上榜必比登推介 01｜魚事者（北角）


　　魚事者以美味魚肉小食及魚麵入選必比登推介名單。店中不少小吃都充滿玩味，包括參照炸薯條製作的炸魚條，以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

 

 

 


魚事者
地址︰北角炮台山宏安道14-28號威德閣地下14號舖
電話︰3590 4930
網址︰www.instagram.com/fisholichk/ 


下一頁︰必試西關瀨粉！西關老祖

 

 

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