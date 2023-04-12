東京景點｜新宿新地標東急歌舞伎町Tower大解構！4.17開業！2大酒店＋主題食街＋超大型namco扭蛋夾公仔中心

要數今年東京最矚目的新景點，絕非新宿歌舞伎町的「東急歌舞伎町Tower」莫屬，這棟集酒店、餐飲及娛樂於一身的大樓，將於4月17開幕（酒店開業日期則為5月19日），就讓我在此跟大家率先解構一下吧！



東京新景點｜東急歌舞伎町Tower︰新宿最矚目酒店＋餐飲＋娛樂大樓



全棟大樓高約225米，共有48層樓，另外地底亦有5層樓，18樓以上共有2間風格截然不同的酒店—Hotel Groove Shinjuku及Bellustar Tokyo，由地面到10樓則有餐廳、遊戲機中心及戲院等娛樂設施，4月17日開業之後，必然成為東京熱門的景點。新宿是香港人最喜歡的地區，下次來必定要來潮聖！





樓高48層的東急歌舞伎町Tower，是區內最高的高樓大廈。（圖片來源：IG@matu736）





東急歌舞伎町Tower外型非常獨特。（圖片來源：IG@matu736）





外牆有一個200平方米的大電視，不知道教主下次出歌，神徒會不會在這裡做應援呢？（圖片來源：IG@tokyosanpopo）



東急歌舞伎町Tower

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

網址：https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/

交通：西武新宿線「西武新宿駅」步行1分鐘，JR「新宿駅」步行7分鐘



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