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13/04/2023

港6店首上榜 米芝蓮必比登推介 90後趣怪菜式突圍

#米芝蓮
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　　【晴報專訊】今年米芝蓮「必比登推介」出爐，本港有65間「平靚正」食肆上榜，老饕花少於400元便可勁食3道美食，而當中有6間小店更首獲推介，涉粵、泰及滬菜等，亦有涼皮、炸糭等街頭小食。其中有店舖甫開業便遇上疫情，90後店主靠趣怪fusion菜突圍；亦有憑疫下平租及外賣優勢，捱過難關。有店主坦言，通關後市民外遊，客源反而減少，冀今次米芝蓮的光環能助吸客。

 

 

　　米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec指，自2008年以來，必比登推介食肆增長近3倍，形容本港餐飲業千姿百態、充滿創意，亦預告《香港澳門米芝蓮指南2023》本月26日揭盅。

 

　　新登榜的北角「魚事者」，90後創辦人Hyvan指，在美國留學時已很想念香港的魚蛋粉，加上疫下租金平，回流後效法西式Fusion菜創意，「膽粗粗」於2020年中開店，主打扮薯條的「炸魚無薯條」、扮墨西哥脆片的炸魚皮等。除魚湯精心熬製9小時，也用趣怪菜名吸客，如「食完一定更專心下午茶」。他坦言，未料疫情持續多年，深受限聚令、禁堂食打擊，曾掙扎是否停業，幸今次難以置信地獲米芝蓮垂青，令他打下強心針，更開心回饋答謝食客，「下周二起（18日）一連7日75折」。

 

小店疫市創業 靠外賣平租度難關

 

　　筲箕灣「一家」亦上榜，經理黃小姐指1年半前開業，老闆料新冠會如沙士般「快閃」，未料迎來第5波，靠外賣維生。她笑言獲獎全靠新鮮食材及用心烹調，有客人遠道由西貢、荃灣等前來品嘗外婆紅燒肉、黑醋松子魚等，惟現僅回復4、5成生意。

 

　　2019年底開業、位於佐敦的「西關老祖」，老闆「老祖」坦言，開店即遇上首波疫情，「最差1日得4、5張單」，幸主打外賣、租金較平，才捱到今天。他指，當年特意赴廣州拜師學藝，今次獲推介終「對得住老前輩」，招牌菜「炸黑毛豬肉糭」，用上西班牙杜洛克豬肉，備料煮足7小時，讓食客嘗到甘香滋味。

 

盼「光環」助吸客 惟憂加租

 

　　太子的「兩姊妹涼皮有限公司」亦因主打外賣，疫下生意不俗，惟老闆Jim指通關後多巿民外遊，又恢復堂食，全綫4店生意跌半，冀獲推介後有助宣傳。該店一直堅持「自己覺得好食嘅味道」，採用「中央調汁」，確保口味一致。除招牌涼皮外，椒麻雞、擔撈麵亦是推介。

 

　　但多間店主均恐冠上米芝蓮光環後，引發加租效應。Hyvan坦言時刻都擔心加租，冀業主高抬費手。老祖則稱，租約尚有1年半，「生意未好番，冀不要加租。」

 

 

轉載自: 晴報

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