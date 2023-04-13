無辣不歡嗌過癮 Ivy So約趙善恆「和解」歎米線

【晴報專訊】女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與ToNick主音趙善恆（恆仔），一同主演ViuTV劇集《和解在後》，劇集感動人心，兩位主角人氣急升，首次拍劇的Ivy表現大獲讚賞。昨日Ivy和恆仔獲邀試食譚仔雲南米線的最新限定美食，原來二人無辣不歡，更狂擦米線，認真為食！

恆仔與Ivy So同樣愛辣，大鬥嗜辣程度，結果恆仔以食大辣取勝。

二人試食豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線，激讚辣得令人難忘。

蘇雅琳與趙善恆昨日率先品嘗譚仔「豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線」，Ivy去年試過花椒重慶酸辣湯底後，已驚為天人；今次湯底及豬軟骨載譽歸來，加上全新食材麻辣豬皮，她特意「留肚」品嘗，甚有誠意。Ivy說：「上年試過呢款米線之後一直念念不忘，今次譚仔再出呢款米線，我特登節食幾日，就可以盡情食！」她吃完一碗再追加一碗，更請譚仔姐姐為她多加麻辣豬皮：「麻辣豬皮爽中帶軟，索晒湯底嘅精華，加上豬軟骨勁多骨膠原，食得多都無罪惡感。」

Ivy So特地節食數日留肚品嘗米線，難怪大快朵頤仍keep住小蠻腰。

恆仔靠食大辣開聲

至於身為三家川菜食店老闆的恆仔，坦言吃盡所有譚仔限定米線：「我愛辣嘅程度令身邊人都覺得瘋狂，差唔多餐餐食辣，特別係重慶酸辣，味道層次好豐富。」二人試飲全新菠蘿味零系可口可樂特飲及水蜜桃味愛玉冰特飲，大讚透心涼之餘感覺清新，夠晒解辣！提到二人的嗜辣程度，Ivy笑說：「我其實食到中辣，流晒鼻水好爽，如果chill住食就三小辣。」恆仔則自爆開聲秘方，「我平時食中辣，特別日子例如錄音前就食大辣，可以幫到開聲！」

二人透露解辣秘方，正是兩款全新透心涼特飲。

對於在《和解在後》表現獲讚，Ivy說：「多謝大家，我睇番啲故仔都好感人，導演（恆仔）好嘢！」恆仔大讚Ivy：「100分滿分，佢有110幾分！」有網民笑恆仔「自肥」，找來青春貌美的Ivy演出，他立即「呼冤」：「拍劇好辛苦，要自肥唔會用呢個方法，今次係『眾肥』，大家睇得開心。試過一日開十幾個鐘，自己瘦咗好多，所以係自殘唔係自肥。」另外，恆仔父親日前病逝，恆仔自言情緒仍待平復：「先處理後事，再處理心情。」