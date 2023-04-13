遺傳郭富城天份 方媛爆大女愛跳唱

【晴報專訊】天王郭富城（城城）與方媛（Moka）在2017年結婚後，先後誕下五歲大女Chantelle（大寶）及三歲細女Charlotte（二寶）。身形依然fit爆的靚媽Moka日前接受內地媒體訪問暢談家庭生活，除了自認「熬夜達人」，又讚大女愛唱歌跳舞。

35歲的Moka樣靚身材正，絕對不像是兩孩之母。（微博圖片）

皮膚白滑的方媛轉眼已35歲，日前她在微博轉發接受內地媒體訪問的短片，分享如何養生及家庭生活。主持問及Moka是否「熬夜達人」，她笑說︰「我經常凌晨三、四點才睡覺，是一個資深的熬夜達人！」她自言保持靚樣的秘訣，就是心情開朗，平日則最喜歡帶小朋友四處遊玩。

Moka拒做虎媽，讓女兒選擇自己的人生路。（資料圖片）

談及孩子的未來規劃，Moka表示不會強迫兩位千金做不喜歡的事︰「我家老大（Chantelle）喜歡唱歌跳舞，但是她的夢想就是做一個畫家，所以我也蠻喜歡。（當畫家很辛苦？）我都看她喜歡，尊重孩子們的選擇。」

夫妻同樣愛健身

Moka表示為人母親是一個新開始，感覺家庭變得美滿、幸福，「朋友都說，跟我見面後心情都會更加開朗。」談及最喜愛的美食，Moka即滔滔不絕︰「我喜歡老家安徽的家鄉菜，爸爸每天會煮好多好吃的食物給我，例如煲湯水及紅燒美食，我也喜歡吃咖喱龍蝦和咖喱雞。」她指若要保持好身材，健身最為重要，果然與丈夫城城一樣注重運動。





Moka於訪問中分享健美心得。（微博截圖）