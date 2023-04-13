中法音樂雲橋：「九霄環佩」奏《流水》

近年來，歐洲與中國的關係因一系列問題而惡化，包括對中國在新疆地區侵犯人權的指控、停滯不前的中歐全面投資協議、對中國在新冠病毒問題上透明度的批評，以及中國不願就俄烏戰爭譴責俄羅斯。因此法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩上周三(4月5日) 展開三天訪問中國之行，備受矚目。

馬克龍抵達中國後隨即發表講話，謂歐洲必須抵制「減少與中國貿易和外交」的言行，並駁斥一些人說的，中西方間有「不可避免呈螺旋式上升」的緊張局勢，並稱中國在為烏克蘭尋找和平道路發揮「重要作用」。

在與中國領導人進行一系列會談前，馬克龍便開門見山告訴習近平：「俄羅斯對烏克蘭的侵略對(國際)穩定造成了打擊。」又說：「我知道可以指望你讓俄羅斯回歸理性，讓所有人回到談判桌前。」

習近平的回應，是中國人擅長的太極推手，一方面強調中方在烏克蘭議題上「絕不從私利出發處理問題」，呼籲有關各方「承擔起責任，相向而行，為政治解決創造條件」；另一方面則表示，隨著世界發生深刻的歷史變化，中法有能力和責任超越「分歧」和「束縛」。

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而習近平更厲害的一招，是安排中法兩國元首來到廣州松園白雲廳聽古琴，由古琴演奏家李蓬蓬女士，在現場演奏古琴名曲《流水》，琴音繞樑，搭了一道音樂雲橋，藉著音樂發揮外交的移情作用。

《高山流水》原為古琴曲，相傳為伯牙所作，在唐代分成《高山》及《流水》兩曲，流傳廣泛。《列子》及《呂氏春秋》均有記載，伯牙遇子期，伯牙彈奏《高山流水》，子期能從琴音中感悟主題。二人於是結為知音。後子期死，伯牙摔琴不復再彈。所以中法元首共聽《流水》之曲，大有知音相逢恨晚的隱喻。鍾子期和伯牙以琴知音的千古佳話，將人們引入以琴相知的玄妙境界，為琴音的藝術魅力而陶醉。

近代《流水》演奏版本源自清朝川派琴家張孔山，特點是其中有「七十二滾拂」，以狀磅礴流水之勢。至於演奏的李蓬蓬女士，是著名古琴家李祥霆的女兒兼得意門生。今次她演奏的古琴名為「九霄環佩」，琴面材質為桐木，琴底為梓木，同時琴背上有很多細節，上面不僅陰刻「九霄環佩」四字，還有「東坡蘇軾珍賞」等印章，意味這張琴曾是蘇軾等人藏品，算起來已有1267年歷史。

按中國傳統，「九」為極數，環佩則指古人佩在腰帶上的玉貝裝飾。以「九霄環佩」給琴命名，是形容其聲音像天上仙人腰間玉佩碰撞所發出的聲音那樣動聽。李蓬蓬父親李祥霆以七個詞評價這張唐琴音韻：「鬆透、恬靜、圓潤、雄偉、沉厚、悠遠、神奇。」

中國的古琴藝術，自孔子以後一直流傳，歸根結底是因為它具有生命力，能進入人的內心，影響人的興趣、思想和感情，是藝術生命的價值和力量所在。今次習近平主席安排中法兩國元首聽古琴，是外交上的神來之筆。曾子說：「君子以文會友，以友輔仁。」而今次則是「兩國以琴會友，以友輔外交」，希望今後兩國能相互勉勵扶持，一起切磋琢磨，共同走上正途。

