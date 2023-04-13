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13/04/2023

中國距離通縮還遠嗎？

#通縮 #中國經濟
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　三月份，中國內地CPI同比上升0.7%，環比下降0.3%，PPI同比下降2.5%。
 
　　我們進入通縮時代了嗎？通貨緊縮有狹義和廣義兩種說法，狹義指的是CPI指數成為負值，中國經濟還沒有到那一步，不過看過去一年的價格走勢，風險在明顯上升。廣義通縮指的是企業和居民的預期出現了變化，經濟行為趨向收縮。以此定義，我們已經進入了通縮狀態。
 

（資料圖片）

　
　　物價下行，是經濟進入下行周期的典型現象，不過多數時候CPI不會下降到零以下。一旦價格預期成為負值，企業會認為無利可圖，不願意借貸擴張，盡量延後投資活動；個人則擔心收入下降和裁員，消費行為變得謹慎。通縮心態下，更多消費者持幣待購，因為晚些時候再買會更便宜。
 
　　這次中國的通縮現象，屬於「非典型」的。它發生在經濟的上行周期，一方面，GDP增長在恢復中，銀行貸款規模之大十分罕見，另一方面，消費信心低迷，民企投資意願不強。今年以來，政府對經濟的刺激力度不可謂不大，基礎設施建設在各地遍地開花，銀行也很賣力地促成中長期貸款，債券發行加速。這是2009年「四萬億」刺激政策的套路，但是卻沒有取得當年的效果。
 
　　究其原因，恐怕是政府的刺激措施，基本局限在國企和地方融資平台層面上，民企沒有分到一杯羹，也沒有特別的激情去跟進，所以經濟刺激措施的乘數效應不理想，無法撬動更大規模的投資，也無法使經濟全面恢復活力。同時，當前的就業市場不理想，減薪情況普遍，消費者自然缺少幾年前的消費熱情和購買力。換句話說，刺激政策沒有將貨幣擴張轉換成全方位的信用擴張，沒有將國企投資轉換成不同企業的全方位投資。
　
　　目前經濟處在即將滑入通縮的邊緣，有必要引起政策制定者警覺。通縮狀態帶來的是預期的改變，企業對盈利的預期下降了，投資就少了；消費者對收入的預期下降了，消費就少了。這是一種自我生成、相互傳染、不斷升級的情緒，前車之鑒就是日本失去的三十年。日本經濟學家用「資產負債表衰退」來描述消費/投資情緒的螺旋下降，企業不思投資只想還債，居民則捂緊錢袋子。通縮心態一旦形成，糾正會很難。
　
　　打破通縮心態，在於改變預期。美國在2008年和歐洲在2012年都先後出現了資產負債表衰退的苗頭，他們的央行采取了極端的貨幣擴張政策，通過過度流動性拉動資產價格，再通過資產價格上升重塑投資和消費信心。筆者相信中國也需要推出更強有力的政策刺激，尤其在貨幣政策上。在此之前，小民企和小老百姓唯有控制槓桿來自保。
　
　　(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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