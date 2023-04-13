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13/04/2023

沒有護欄的角鬥場

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

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　　果然，馬英九回到島內，在桃園機場一句「九二共識又活過來了」，反倒先亂了藍營陣腳。

 

解放軍強化海空拒止外國干預台海能力（新華社）


　　民進黨發言人張志豪一頓搶白：「請朱立倫，侯友宜、郭台銘表態！」一剎那問得藍營各路人馬支支吾吾。既然藍、綠營對馬英九訪陸的反應都在預料之中，所謂「花開兩朵，各表一枝」，反倒是蔡英文「過境」美國所受的冷遇，卻也頗令人意外。

　
　　拜登政府上上下下刻意與蔡英文保持距離，最淺顯的原因在於美債危機已經火燒眉毛，財長耶倫「巧婦難為無米之炊」，但前往北京叩關之路卻遲遲未得要領。只要美國經濟指標繼續在通脹和衰退之間上竄下跳，拜登就難以找尋適當時機，為競選連任揭開帷幕。


「雙英」合力為台海降溫？

　

蔡英文過境美國與麥卡錫會晤（美聯社）


　　於是，在中美激烈博弈下的蔡英文「過境」美國，非但沒有得到白宮的加持，即使是與共和黨眾院議長麥卡錫閉門會晤的重頭戲，其實也等於是變相婉拒了議長的親自訪台。也正因為如此，在中美之間幾乎同步上演的「雙英走馬燈」，也就被猜測成某種為台海局勢降溫的默契之舉。

　
　　基於時間上的巧合，馬英九以「先天下之憂而憂」的護島之心，為蔡英文訪美充當側翼的可能性終歸是有的，但基於他訪陸之前藍營內部傳出的不滿，以及他返台後綠營毫不留情的攻訐來看，期望藍綠合作為台海情勢降溫又未免過於天真。即使是存在這樣的默契，也只會是限於秘而不宣的極小圈子之內，而不至於影響島內政治氣候。

　
　　隨著所謂「台獨務實工作者」賴清德領軍綠營迎戰明年初大選，以及美國共和黨試圖抽身烏克蘭進擊中國，北京斷也不會因為一場「雙英走馬燈」，就忘記台海局勢未來走向，最終仍取決於中美之間的實力對決。或者從更大範圍而言，就是沿第一島鏈美國的圍堵，和中國的突防，台島作用再核心，也只是其中的一個重要回合。

　
「戰備警巡與反干預軍演」

 

賴清德率領民進黨迎戰明年大選（美聯社）


　　作為對拜登政府冷待蔡英文過境的回應，北京則在台島周遭舉行了一次相較於去年8月佩洛西訪台後的「縮小版」戰備警巡和「聯合利劍」軍演。如果把兩者拆開來看，沿台灣海峽的「戰備警巡」即本欄去年已不斷提出的，中國即將跨越台海中線行使「主權管轄」，實施常態化巡邏，並可在一定範圍內採取即時的執法行動。

　
　　十餘年前中日釣魚島主權糾紛升級，中方從各軍區派戰機輪番前出日本位於東海的航空識別區，導致日本航空自衛隊戰機飛行員疲於奔命，不斷升空追蹤攔截。據稱，當時有一名空自飛行員因為在與解放軍空中對峙時過度緊張及疲勞，導致腿部抽筋而一度無法順利降落機場。

　
　　日方最終因為對戰機和飛行員損耗過大而放棄空中對峙後，中國改為以大噸位海警船進入釣島實施常態化巡邏，完成對釣島周邊海域的管控。按照這條思路，圍繞著台島的「主權管轄」最終也可能是由海警船接替成為主力。甚至於，當美國推動台島內全民學用AK47時，負責國內治安的中國武警部隊的「治安戰」作用也可能會擺到台上。

　
　　至於「聯合利劍」軍演，則反映解放軍當前的主要軍事動做，已經由過去對台兩棲登陸等傳統項目，改為重點「防止外部干預」，即拒止作戰。尤其是山東號航母於7至9日，率052D驅逐艦一艘，054A護衛艦兩艘，及901補給艦一艘，沿台島以東菲律賓海航行，迎向早已在當地準備美菲30年來最大規模聯合軍演的美國尼米茲號航母艦群。

　
「道路千萬條，安全第一條！」

　

美菲兩國軍隊在菲律賓舉行30年來最大規模聯合演習（美聯社）


　　美菲聯合軍演的假想敵不言而喻。山東號現身菲律賓海的訊息也清楚明白，即美國及日本、菲律賓等任何其他國家，都不要把台島錯當成烏克蘭。烏克蘭戰場猶如古代角鬥場，羅馬皇帝與元老們可以安坐在看台上，觀看俄烏的廝殺而無需擔憂傷及自己，台島周邊則沒有安全護欄。

　
　　這就是為甚麼，白宮及五角大樓自去年底以來，一直要求與中方建立「安全護欄」，並恢復溝通渠道，而北京則選擇了保持沉默。從中美關係大原則來說，建立任何新的護欄，都等同於撬動中美三個聯合公報。

　
　　從台海當前處境而言，可以舉一個交通管理的例子：近年來美國社會學界提出一種改善交通黑點的新方法，就是索性取消這些地點的交通燈，結果司機和路人都更為小心駕駛和慎行，意外反而減少了。

　
　　就此角度而言，今時今日之台海沒有護攔，勝似護欄。套用「北京交通委員會」一句最廣為人知的宣傳口號:「道路千萬條，安全第一條！」

 

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