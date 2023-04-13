ChatGPT來勢洶洶！高學歷高收入工作更易被AI取代？唔想被淘汰要加強呢3大技能！

科技愈來愈發達，AI聊天機器人ChatGPT在全球颳起旋風，令社會廣泛討論人工智能未來會否取代人類的工作。有學者研究ChatGPT對勞動力市場的影響，發現高門檻、高學歷、高收入的工作被AI取代而失業的風險反而更高，相對之下，需要體力勞動或創造力相關的行業所受到的影響會較少。

OpenAI與賓夕法尼亞大學早前發布研究論文，探討ChatGPT對於美國勞工市場的影響，研究結果顯示，約八成美國勞動力中，最少一成工作或受ChatGPT影響，當中約19%的勞動力更有最少五成的工作受影響。

研究又顯示，ChatGPT會影響所有薪金水平的人士，當中收入愈高，受到的影響愈大。從職業類別來看，受AI影響最大的職業大多為文職或白領，例如：數學家、作家、記者、校對員。另外，部分工種可實現自動化工作，包括會計師、核數師、新聞分析師、記者及行政助理。

另一方面，研究列出多種不受人工智能影響的職業，多為技術工種，包括：

農業設備操作員、運動員、修車工人、水泥匠、廚師、餐廳侍應、調酒師、洗碗工、電工、木匠、畫家、水管工、屠夫、肉類包裝員、石匠。

在自動化成為大趨勢下，或可考慮掌握以下技能，減低未來遭淘汰的機會：

1. 建立溝通交流能力

人際溝通是一項寶貴的「軟技能」，很多職位都需要這種技能。人際交往能力強的人，往往可以更好的表達自己的觀點及想法，對他人產生同理心，相反，人工智能無法完全理解人類的喜怒哀樂、信任與尊重，較難發展同情心，與人類產生共嗚。

《好人好姐》劇照

2. 建立創造力

發展創意是人類的強項，人工智能沒有指令可依，亦缺少審美觀，因此與藝術、創作相關的職業，例如畫家、音樂家等，都屬於不易被取代的「低風險」群組。

3. 主動增值自己

當人工智能愈來愈發達時，人類養成持續學習新事物的習慣，就顯得格外重要，以免自己落後於機器，也不會那麼容易被淘汰出局。此外，在學習的過程中，人類也要好好訓練自己的創造力及解難能力，建立自己的批判性思考，而不是採用傳統死記硬背式的學習方法。

事實上，不論有沒有AI帶來的挑戰，終身學習也是職場上，甚至是個人發展的致勝之道。