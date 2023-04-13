Eat like a local！新加坡中峇魯三大美食推介：白胡椒香惹濃郁肉骨茶／米芝蓮嫩滑海南雞／當地人幸福水粿

很長一段時間沒有去新加坡，四年？五年？新加坡近年的高級飲食發展得有色有聲，於剛剛的三月中到訪，也朝聖了不少名廚名店。不過，對上一次去新加坡以年計的話，最想念還是肉骨茶和海南雞飯等地道美食。紐頓熟食中心（Newton Food Centre）剛完成翻新、老巴剎美食廣場（Lau Pa Sat Hawker Centre）最具人氣。不過，我就是不要當遊客而要做個insider，所以聽當地美食家朋友David Yip推介來到中峇魯（Tiong Bahru）。有點後悔，後悔沒有改遲機票，下次來，要再去中峇魯橫掃美食。

中峇魯的氣氛悠閒簡單，有點像時光被凝住的小區。

新加坡中峇魯地道推介 | 香惹濃郁白胡椒肉骨茶！必點龍骨湯！—老字號中峇魯肉骨茶

印象中是第一次來中峇魯區，一來便愛上。中峇魯是新加坡殖民時期保留下來的舊區，每楝住宅高度不超過四層，大部分都是白牆配紅磚的老屋，懷舊卻不殘舊，加上寬敞的步道種上綠色植物，一片悠閒，好想找個半天只是坐在當中的文青咖啡店內發呆。

這次來中峇魯，主要目的是肉骨茶。老字號中峇魯肉骨茶就位於Seng Poh Lane上，不難找。店子有室內和室外，部分桌上擺放了潮州功夫茶具，經典星馬老店的格局。早上來，微風帶爽，選擇了室外位置。樓面十分熱情，面帶老街坊式的笑容端上餐牌。不用多想，先點肉骨茶。「要龍骨還是瘦肉？」當然是龍骨。

典型星馬老店格局，充滿街坊店的親切感。

早上來不太熱，坐在行人路上的半露天位，很chill。

龍骨即是帶肥的豬肋骨，店內的龍骨鬆軟無比，輕輕一咬骨肉分離，膏脂與瘦肉比例極佳，油香肉鮮，蘸上辣椒豉油，更香惹！龍肉沒有喧賓奪主，肉骨茶的湯才是重點。老字號中峇魯肉骨茶的湯頭充滿胡椒香氣，芬芳濃郁有勁，卻溫潤順口不辣喉。喝了半碗，可能嫌不夠辣，但慢慢喝下去，再多添一碗，全身溫熱起來，頭頂也開始冒汗，有後勁，太過癮！

三個朋友一人份肉骨茶，再點豬腰豬膶、米粉等等，平均每人也只是消費一百港元。

必點龍骨湯，肉鬆軟，湯濃郁，記得可以無限添湯。

少不了油炸鬼。

龍骨蘸上地道的辣椒豉油，香惹滋味。

肉骨茶以新鮮豬肉豬骨熬成，店內的豬腰豬膶也是十分新鮮，鮮香不羶，必試。

老字號中峇魯肉骨茶

地址：58 Seng Poh Rd, #01-31, 新加坡 160058

營業時間：星期二至六 7am-9pm；星期日 7am-8pm；星期一 休息

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