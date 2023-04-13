美國經濟潜在衰退下的加息

美國經濟或將出現潜在衰退，引起市場關注。參考美國最新3月份通脹數據，原則上符合市場預期。不過，去年3月份俄烏衝突帶動全球能源價格上升，導致基數較高。受能源類別影響，3月份CPI與核心CPI同比增長速度走勢呈現反向，核心通脹同比增長速度超過整體通脹。

（美聯儲局）

目前，核心通脹上升則反映出美國就業市場仍存在一定的發展動力，從而拉動相關服務消費。整體而言，美國通脹水平未來仍將持續下跌，不過，核心通脹或將持續高于整體通脹，相關走勢將成爲後續市場與美聯儲局關注的焦點。考慮到目前與核心通脹密切相關的勞動力市場仍存動力，美聯儲局未來去通脹的手段尚未完全確定。

與此同時，美國能源與住房走勢對後續通脹走勢有較爲微妙的影響。目前，通脹數據顯示美國通脹水平同比、環比增長速度呈現下降，證明目前通脹下跌的趨勢幷未改變。但從核心CPI的同比與環比數據來看，目前美國核心通脹較爲頑强，較難下跌。故此在未來，能源和房租範疇將會成爲後續美國通脹走勢的影響因素。參考不同的分析，目前美國住房通脹或已經見頂，後續對核心通脹預計將起到持續的削减的作用。此外，能源範疇在高基數因素消散後，對通脹的推動作用，有機會從「負」轉「正」，將為美聯儲局去通脹進程帶來一定的不確定性。正如上文提及，若然美國就業市場的韌性呈現下跌，或爲影響當地消費，從而影響當地的核心通脹。另外，始終後續能源價格存在波動，美聯儲局去通脹手段將對此存在一定的考慮。故此，從保守角度出發，下月仍有機會將繼續加息25個基點。

參考3月份的就業數據，勞動力市場呈現若干回落的迹象，但仍存絲絲韌性。儘管3月份通脹數據反映了較大幅的下跌，但始終涉及去年高基數下的能源價格因素。在高基數消失後，若能源價格出現反復，美國通脹可能存在一定的反彈風險。

隨著加息逐漸進入尾聲，美聯儲局控制通脹的政策有機會時加强觀察，待加息政策逐發揮作用後，再作盤算。在目前的環境下，美聯儲局去通脹的不確定性較之前將有所提升。如本文提及，美聯儲局仍有一定的機會在5月份的議息會議上繼續加息25個基點，用以穩定市場預期，避免觸發市場的猜測或恐慌，影響到貨幣政策的執行效果。此外，亦能有助維持政策的權威性，避免呈現緊縮力度不足的風險。