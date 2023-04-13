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13/04/2023

美國經濟潜在衰退下的加息

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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　美國經濟或將出現潜在衰退，引起市場關注。參考美國最新3月份通脹數據，原則上符合市場預期。不過，去年3月份俄烏衝突帶動全球能源價格上升，導致基數較高。受能源類別影響，3月份CPI與核心CPI同比增長速度走勢呈現反向，核心通脹同比增長速度超過整體通脹。

 

（美聯儲局）

 

　　目前，核心通脹上升則反映出美國就業市場仍存在一定的發展動力，從而拉動相關服務消費。整體而言，美國通脹水平未來仍將持續下跌，不過，核心通脹或將持續高于整體通脹，相關走勢將成爲後續市場與美聯儲局關注的焦點。考慮到目前與核心通脹密切相關的勞動力市場仍存動力，美聯儲局未來去通脹的手段尚未完全確定。

 

　　與此同時，美國能源與住房走勢對後續通脹走勢有較爲微妙的影響。目前，通脹數據顯示美國通脹水平同比、環比增長速度呈現下降，證明目前通脹下跌的趨勢幷未改變。但從核心CPI的同比與環比數據來看，目前美國核心通脹較爲頑强，較難下跌。故此在未來，能源和房租範疇將會成爲後續美國通脹走勢的影響因素。參考不同的分析，目前美國住房通脹或已經見頂，後續對核心通脹預計將起到持續的削减的作用。此外，能源範疇在高基數因素消散後，對通脹的推動作用，有機會從「負」轉「正」，將為美聯儲局去通脹進程帶來一定的不確定性。正如上文提及，若然美國就業市場的韌性呈現下跌，或爲影響當地消費，從而影響當地的核心通脹。另外，始終後續能源價格存在波動，美聯儲局去通脹手段將對此存在一定的考慮。故此，從保守角度出發，下月仍有機會將繼續加息25個基點。

 

　　參考3月份的就業數據，勞動力市場呈現若干回落的迹象，但仍存絲絲韌性。儘管3月份通脹數據反映了較大幅的下跌，但始終涉及去年高基數下的能源價格因素。在高基數消失後，若能源價格出現反復，美國通脹可能存在一定的反彈風險。

 

　　隨著加息逐漸進入尾聲，美聯儲局控制通脹的政策有機會時加强觀察，待加息政策逐發揮作用後，再作盤算。在目前的環境下，美聯儲局去通脹的不確定性較之前將有所提升。如本文提及，美聯儲局仍有一定的機會在5月份的議息會議上繼續加息25個基點，用以穩定市場預期，避免觸發市場的猜測或恐慌，影響到貨幣政策的執行效果。此外，亦能有助維持政策的權威性，避免呈現緊縮力度不足的風險。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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