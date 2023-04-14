首季電騙減半 「猜猜我是誰」反倍增 扮公安上門裝App轉走7旬翁210萬

【晴報專訊】電騙案無日無之，警方、通訊辦、電訊商等各方動致力打擊，似乎漸見成效。警方公布最新數字，今年首季共錄597宗電騙案，按季減近半，假冒官員騙案亦減逾半至165宗，惟「猜猜我是誰」騙案卻急增至431宗，佔期內電騙案逾7成，3月案件數字更是1月時的1.77倍。

警方提醒收到懷疑電話時，應要「收綫、核實、求助」，以防受騙。（資料圖片）

有8旬父因「救子心切」失120萬元畢生積蓄；亦有近7旬翁接假冒公安電話，聲稱涉內地洗黑錢案，被「特派員」上門在手機裝遙距控制程式，210萬元積蓄慘被轉走。警方重申，收到懷疑電話要「收線、核實、求助」，以防受騙。

警方商罪科情報及支援組署理高級警司陳偉基稱，去年全年電騙案共2,831宗，佔整體騙案約1成，涉款達10.76億元，但警方與電訊商、通訊辦等合作打擊，以及市民警覺性提高後，今年首季僅錄得597宗，較去年第4季減47.8%，涉款共約1.95億元，期內警方共拘捕了220人。其中，假冒官員騙案由去年第4季的384宗顯著下跌至今年首季的165宗。

父救子心切未理勸阻 終失120萬

惟市民仍不應掉以輕心，因期內「猜猜我是誰」騙案達431宗，佔首季電騙案約72%，較去年同期升逾2.3倍，亦由1月84宗顯著升至3月的233宗，當中逾7成受害人為長者。他估計，與更多本地團夥參與有關，「實行成本很低，只需撥出大量電話，有人相信就可派人上門收錢。」

警方指首季電騙案件中，「猜猜我是誰」騙案佔約72%

反詐騙協調中心總督察黃知雯透露，一名83歲父親2月時收到一名與其兒子聲音相似、又自稱為其子的來電，指他正被警方扣留而需保釋金及聘律師，事主雖曾表示兒子已出國，但有人隨即改口稱「已被當地警方拘捕」，事主遂往銀行提款，期間曾引起銀行職員注意並報警，警方聯絡了事主及其親友嘗試勸阻，惟事主選擇隱瞞事實，並以其他渠道轉帳予騙徒，致失去120萬元畢生積蓄。

騙徒利用事主恐懼 引主動「上釣」

假冒官員騙案「威力」同樣驚人。年近7旬的侯先生去年8月接獲「內地公安」電話，聲稱他曾到廣州並涉內地洗黑錢案，對方的「隊長」不斷要求他交出「證據」證明不涉案，侯最終交出銀行資料及身份證予騙徒。侯直言，當時以為只要不交出密碼就不會有事，但「隊長」之後派出「特派員」為他上門安裝「手機監控程式」，終致210萬元積蓄被轉走，自己要到「特派員」9月初主動告知他可能受騙才驚醒。黃知雯相信，侯先生的電話是被人安裝遙距控制程式，供騙徒安裝網上銀行程式以重置帳戶密碼，再將存款轉走。

陳偉基強調，騙徒一般有備而來，取得市民個人資料後利用事主無知、恐懼等心理狀況施壓，令受害人轉而主動向騙徒求助。他表明，正當執法人員不會以此方式與事主溝通，重申收到懷疑電話時，應要「收綫、核實、求助」，以防受騙。

男網友誘投資虛擬幣 婦失697萬

一名55歲女子早前在網上認識一名男子，對方介紹她透過一網站投資虛擬貨幣，她遂於2至3月期間按「客戶服務主任」指示，分24次將697萬元存入19個本地銀行戶口，惟之後未能取回款項報警，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。



