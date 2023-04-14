消費券後日派 商戶優惠加碼 抽獎可獲環球機票

【晴報專訊】今年首輪消費券後日（16日）派發，商戶亦趁機加推優惠。八達通指，今年商戶優惠總值逾1億元，並會送出10萬張電子現金券。多個商場亦推消費券「賞上賞」優惠，其中信和旗下8大商場更設大抽獎，消費有望贏取雙人環球機票。Trip.com則今晚起一連5日開搶機票酒店優惠碼。

新一輪政府電子消費券分兩期發放，首期3000元將於周日發放，餘下2000元則於7月16日派發。（資料圖片）

首期3,000元消費券即將到手，八達通預告將推出總值逾1億元獎賞，本月18日及25日更會派出10萬張10元電子現金券，憑券可在全線港鐵車站指定商戶「當錢使」。OK便利店亦指，以八達通在店內領消費券，即可獲20元OK現金券回贈。

商場消費回贈高達100%

另外，信和集團旗下8大商場推出「好賞環遊世界」大抽獎，會員以電子貨幣消費滿300元可抽獎一次，有機會贏取雙人環球機票，消費滿1,000元亦送總值100元現金券；並與AlipayHK、WeChat Pay HK合作，於兩大電子錢包滙聚商戶優惠，涵蓋多間商戶的50元現金折扣優惠券。

MegaBox也有100萬元消費回贈，以八達通購物滿600元，可換領實惠等商戶現金券，回贈額高達100%，其餘5大消費券平台則有專屬現金券及折扣券；另在場內堂食每花200元，即可換30元美食現金券。

電訊商提供出機優惠

始創中心則推最多50%消費回贈，於場內購物或用餐滿指定金額，可換取10至50元優惠券。將軍澳中心則有3大回贈優惠，消費後最高可獲1,960元贈券回贈，兼送4小時免費泊車。

電訊商優惠也不少。SmarTone提供三星手機上台出機優惠，以消費券結帳有72折機價折扣，買5G寬頻服務則有1,300元月費回贈。香港寬頻推出「一口價」2,000元買12個月光纖寬頻連串流平台服務，且有200元電子禮券回贈。

Trip.com今晚起一連5日亦會推出限量旅遊優惠代碼，機票、高鐵及酒店折扣最高達500元，更有機場快線買一送一。