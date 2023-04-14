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14/04/2023

出爐影后周日現身金像獎 楊紫瓊掛念香港想拍港產片

#奧斯卡 #華裔影后 #楊紫瓊 #莫文蔚 #劉嘉玲
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　　【晴報專訊】奧斯卡史上第一位華裔影后楊紫瓊（Michelle），昨晚聯同莫文蔚及劉嘉玲出席珠寶晚宴。周日將亮相金像獎頒獎禮的Michelle，笑言想跟不少香港演員合作，又表示將來不排除再拍港產片，令人相當期待。

 

Michelle視香港為第二個家，希望再與本地電影人合作。

 

　　楊紫瓊戴上名貴首飾登場，雍容華貴，吸引半百傳媒到場採訪。Michelle自言已很久未有回港，近日亦不停食慶功飯。問她可有掛念香港，她笑說︰「我喺香港住咗好耐，即使無血緣關係，但係好似一家人咁。」至於可會想再拍港產片？她說︰「其實一路都有人搵我拍，而我嘅電影事業喺香港開始，好多香港演員都可以合作！」

 

　　Michelle榮獲奧斯卡影后後，衣錦還鄉返回馬來西亞，探望媽媽之餘，又帶同獎座前往拜祭亡父。提到當日的得獎心情，Michelle說︰「我心態好奇怪，宣傳呢套電影（《奇異女俠玩救宇宙》）嗰陣，個個都話我好大機會得獎，得獎後好多人喺洛杉磯歡呼，我都好開心。（未婚夫如何獎勵？）佢一路都陪住我，即使佢唔識電影，又唔知發生乜事，但陪住我已經好好。」

 

莫文蔚開騷賀入行30周年

 

　　同場的莫文蔚（Karen）偕老公Johannes十指緊扣現身，Karen自言過去數年因疫情留在歐洲，而夫婦去年幾乎玩足全年，笑言如同再度蜜月，「之前工作太忙，所以要陪下老公，今次返嚟要見媽媽。」Karen透露早前在港拍了一部電影，又參與內地歌唱真人騷《聲生不息》寶島季，她說︰「老公都有陪我同行，佢又順便學國語。」提到今年入行30周年，Karen表示正籌備下半年推出新歌，也會舉行音樂會。

 

 

Karen透露已錄影《聲生不息》寶島季。

 

劉嘉玲大騷事業綫性感到場，相當高貴。

 

轉載自: 晴報

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