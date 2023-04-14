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14/04/2023

一個月90萬的排場

#公帑 #盧世雄 #林鄭月娥 #前行政長官辦公室
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  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　上星期，新民黨立法會議員李梓敬在立法會特別財委會會議追問一筆巨帳，這筆帳，跟所有香港市民都息息相關。

 

　　話說前特首林鄭月娥自去年7月卸任後，就以「前行政長官」身份，搬進全新的「前行政長官辦公室」。新寫字樓位於金鐘太古廣場8樓，不單擁有無敵大海景，更是整幢商廈中最優質的單位，當然開支也是驚人的。

 

　　資料顯示，由去年7月至今，短短9個月，林鄭月娥的新辦公室租金加上恆常開支，就耗去庫房1350萬元，當中裝修費更高達655萬。

 

　　小數怕長計，扣除裝修費，原來這個前特首辦公室平均一個月就要花77萬，如果加上林鄭作為退休公務員領取的每月長俸，納稅人一個月大概要用90萬去養這位前特首，而最大問題是，這筆錢，不是一次半次，不是一年兩年，而是無了期地花下去。

 

　　小市民覺得驚人的數字，但在行政署長盧世雄卻認為是適當的、可接受的，金融中心甲級寫字樓租金本來就是這種水平。

 

　　問題是，為何一個不在位的前特首需要租用最黃金地段的甲級寫字樓？反正你有車有司機，找個遠離市區一點的地方不可以嗎？

 


（資料圖片）

 

　　林鄭辦公室公布了兩個數字，就是林鄭卸任後的184日內，共出席了183個禮節性活動，有實體的，有線上的，平均一天一個。

 

　　奇怪是，林鄭一離任特首就把所有社交平台帳戶刪掉，資料「鏟」光，只剩下競選時一個舊帳戶，今時今日作為「前特首」的活動軌跡，一律欠奉，她出席過哪些禮節性活動？市民無從知曉，更枉論監察，但錢，納稅人卻要月月付、年年付。

 

　　為此，我特別詢問了內地官場的狀況：一個退休市長，會有專用辦公室、司機、秘書、保鏢嗎？答案是：別說市長，連國家領導人都沒有，每個領導人退休後只獲分配一名警衛，僅此而已。

 

　　有人會說，一國兩制嘛，我們不應跟內地比。好，那就跟自己的過去比吧！

 

　　回歸前，香港出過28位港督，每個港督卸任後回到家鄉，你認為英國政府會花公帑給他們配車、配警衛、配秘書、配辦公室，然後把那28個「前任港督」禮遇至終老嗎？

 

　　今天，香港已有4位「前特首」，未來日子，這個身份的人將愈來愈多。如果，每個「前特首」卸任後都要像林鄭那樣，活出一個月90萬的排場，香港庫房的財政壓力將愈來愈大。

 

　　為「前特首」配專車、專用辦公室、秘書、保鏢等終身福利及禮遇，是源於2005年「行政長官報酬及離職後安排獨立委員會」提交的報告書，即使如曾蔭權那樣坐完牢的前特首，一樣可享此福利至終老。

 

　　然而，「前特首」不是一份工，不需要天天上班，沒必要每人各自配備高尚辦公地，大家共用一個「前行政長官辦公室」不就可以嗎？今天你要租太古廣場，難保下一個要租IFC。沒完沒了的巨大開支，將是一筆越滾越大的帳，是時候好好檢討。

　　

 

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