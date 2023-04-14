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14/04/2023

美國霸權崩沮徵兆初現

#美國霸權 #大國博弈
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　自蘇聯解體後，美國獨霸世界，但近年形勢開始逆轉，我們難免要問，美國的霸權是否已在走下坡？甚至可能瞬間崩塌？

 

　　走下坡是顯然的，我們就算不注意其社會諸種矛盾不斷激化，槍殺案頻仍，人民政治立場兩極化，人均壽命竟從79歲倒退至76歲，比香港的85歲足足短命了9年，光是看其經濟板塊的萎縮也可見微知著。1985年美國的GDP，以市場滙率計算，是整個世界GDP的34.6%，而中國則只是2.47%，但到了2022年，美國的佔比已跌至24.6%，中國則已升至18.0%。其實若用購買力平價計算，即為國與國之間物價不同作出調整後，據國際貨幣基金組織的數據，在去年，美國GDP只佔全球15.5%，而中國則是18.6%，早已超過美國。

 

（CNS）

　

美元地位岌岌可危

 

　　哲學思想中辯證法有個原則，量變可引致質變。美國經濟板塊的縮小，並不一定即時構成其國力的衰敗。事實上，自90年代初至2008年金融海嘯，美國一直雄霸世界，沒有國家能攖其鋒。但持續的相對經濟力量下降，終於也會出現質變，最近幾年，美國在國際舞台上，諸事不順，武林盟主地位裂縫漸顯，而美國亦為此甚感焦急，發蠻地意圖力挽狂瀾，但觀其效果，卻往往是事與願違，搬起石頭打自己的腳。此種例子不勝枚舉。

 

　　例子一︰美元霸權是美國霸權的重要支柱，但這支柱漸使人感到有搖搖欲墜之險，其原因正是美國政府染了有風駛盡(巾里)、貪勝不知輸的惡習。世界各國樂於使用美元作交易貨幣及儲值工具，原因只是相信它安全可靠，但美國近年卻將美元武器化，誰不聽從她的號令，美元資產便被凍結，俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等都是可鑑的的前車，這大大降低了美元的吸引力，近日多個國家出現去美元化動作，正是美國自己一手造成。美元的需求減少，使到美國政府難以用低息從別國借來資金，美國聯儲局唯有印鈔票自己借給美國政府，但這又帶來通脹，接著利率又不能不提高以壓縮通脹，這又帶來一些銀行的倒閉及衰退壓力。剪不斷理還亂，美元地位能不被侵蝕乎？

 

欲將台灣變烏克蘭

 

　　例子二︰拜登對台政策不斷調整。近月的策略是不斷拱火、激化矛盾，希望台海早日發生戰事。雖然這樣一來台灣人民會損失慘重，但美國卻希望自己可滴水不沾身。美國不但要多賣軍火給台灣，連可以禍害台灣人民數十年的地雷系統也落力推銷，又鼓動台灣人民打巷戰，並以烏克蘭為榜樣。這策略的意圖是促使台灣為美國而戰，當地人民若戰死沙場，追封他們為民主自由戰士便可。本來台灣人民並不太擔心會打到來，因為中國仍盡力採用和平方法，又或有人還相信美國會出手防衞台灣。但美國的政客把台比擬為第二個烏克蘭，卻嚇怕了不少台灣人。他們與內地人並無深仇，而且同為中華民族，經濟上大陸又欣欣向榮，你要他們選擇和平統一還是在台灣自己家附近布滿地雷打巷戰，答案不言而喻。美國政府當慣霸主，以為人人都相信她那一套，反而弄巧反拙，所拱之火不見得能燒起來，反而使和平統一多了一分機會。

 

　　例子三︰自特朗普年代以來，美國政客及接受過美國國會和索羅斯撥款抹黑中國的西方媒體，一直要把中國政府描繪為一個邪惡的組織，人民被壓迫得苦不堪言，全世界正義之士都應除之而後快。此種宣傳，目的之一或許是靠渲染外敵的威脅而達到團結自己內部，但宣傳過了頭，一樣出現反效果。美國社會絲毫未見比前團結，但中國人民卻似乎看穿了此等伎倆，反而凝造了更強大的自信與創造力，人民更為支持政府。國際營銷公司Ipsos所作的調查發現，91%的中國人認為自己快樂，哈佛的調查亦顯示高達95%的中國人民擁護政府，這些數字都應使到美國的智者明白其政府抹黑政策的失敗。

 

刁難TikTok自暴其短

 

　　例子四︰因為TikTok的母公司是中國企業，而且TikTok非常得到美國年輕人的喜好，所以美國國會要除之而後快。他們把TikTok的CEO周受資找到國會接受責難，怎知卻暴露出這些議員的橫蠻與無知，且通過TikTok自身強而有力的傳播能力，使到不少美國人目睹這些議員的愚蠢，不能不思考為何美國的制度會選出這些人？這將對美國的政治文化有深遠的影響。

 

　　當慣霸主的人有一毛病，以為只要夠惡便無人敢逆其旨意。今天的國際大形勢卻是美國要保住霸權已力不從心，但似乎不願意接受現實，硬是要對敢於有獨立自主政策的國家，尤其是中國，狂打猛打。從上述例子可見，這策略不會減慢，反而會加快美國衰落的步伐。話雖如此，歷史的時間單位是很長的，當後世的歷史學家說美國的霸權在21世紀「瞬間」崩潰，這「瞬間」可能是指三幾十年。

轉載自: 晴報

 

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