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14/04/2023

AI大行其道！打工仔免被淘汱要培養軟技能！CEO分享4個應用AI須知

#職場技能 #商業 #科技行業 #行政管理 #人工智能 #創新科技及應用 #行業 #職場文化
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　　人工智能工具ChatGPT加強版GPT-4及Midjourney等生成式AI技術發展迅速，不僅可自行生成文章，還能靠關鍵字及圖片生成逼真圖像。

 

　　有策略傳訊及公共事務諮詢公司近日進行調查發現，雖然不少傳訊專業人士認為AI會帶來機遇多於風險，但行業領導者亦同時面臨追上AI發展的壓力。另有人力專家提醒，企業員工應該多著重培養軟技能，有助自己在未來職場發展更順利。

 

對生成式AI發展 多感樂觀

 

　　為了解AI為傳訊行業帶來的機遇及風險，Sandpiper早前夥PRovoke Media，於全球五大洲進行調查，訪問406名傳訊專業人士。

 

　　當中發現全球有86%受訪者，對生成式AI的發展感到樂觀，僅不足3成（29%）受訪者擔心生成式AI的興起，會在未來減少或取締其崗位。

 

　　隨著生成式AI工具的應用層面愈來愈普及，市場陸續出現許多類似ChatGPT的程式，行業領導者亦正面臨追上AI發展的壓力。

 

　　面對此轉變，受訪的傳訊專業人士亦憂慮行業領導者的行動未夠迅速，包括無法充分管理相關風險（59%），或把握AI帶來的機遇（58%）。全球有超過53%受訪者認為，目前行業領導者對風險未有足夠重視。

 

內容管理 可信度做好準備

 

　　生成式AI為傳訊行業帶來轉型潛力，但Sandpiper行政總裁Emma Smith提醒，應用技術時必須加倍謹慎，例如「針對內容管理、可信程度、傳播相關的管制及信任問題，必須做好準備」，規避風險。

 

　　全球61%傳訊行業工作者表示，已在日常工作中運用生成式AI工具。然而，只有55%受訪者表示曾接受過AI技術培訓，當中接受過「如何負責任地使用生成式AI相關培訓」的僅佔18%，而識別深度偽造（Deepfake）內容的培訓則為10%。

 

　　PRovoke Media行政總裁暨總編輯Arun Sudhaman認為，行業領導者若期望能真正利用AI帶來的無限機遇，需要謹慎處理包括管制、道德和培訓在內的所有問題。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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