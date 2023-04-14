議員們呢兩個星期可以話忙到不可開交，立法會入面日日都有財務委員會特別會議去討論財政預算案之外，港澳辦主任夏寶龍旋風式訪港，據聞議員們亦已經被告知要預留多個時段，準備同夏主任會面同出席多個有關《國家安全日》嘅活動；而下星期五，議員們就會喺特首李家超嘅帶領之下，齊齊跟團北上到大灣區考察。





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港澳辦主任嚟香港，本身都唔係乜嘢咁緊張嘅事，過往都時有發生，不過中共中央及國務院早前公布《黨和國家機構改革方案》，設立屬黨中央辦事機構嘅「中央港澳工作辦公室」，稱得上係正式升格同埋顯示中央更為看重港澳事務，所以夏主任今次喺兩會會議之後訪港，政府上上下下都非常緊張。

有議員就同Tina透露，本身政府已經安排好一啲《國家安全日》活動，但無啦啦臨時又增加一啲新嘅活動「邀請」議員參加，名義上係「邀請」，但實際上又無「未能出席」選項，仲要由通知到回覆截止都只係得幾個鐘時間，「我估計都係同夏主任可能會出席有關，不過都顯示今次夏主任來訪真係無事先安排好，好多嘢都係突如奇來」。

而據聞夏主任將會聯同訪問團喺星期日到訪立法會同議員會面同午宴，至於到時擦出咩火花，下星期Tina再同大家八卦下。

呢幾日迎接完夏主任，下個周末議員們又跟住特首去大灣區考察。過往立法會議員返內地考察，都好少會「齊腳」，事關當年非建制派好多都難以入境內地，更大部分係因為佢地連應邀都唔會去。時移勢易，依家「完善選舉」之後，89位議員(黃元山入咗政府未補選)都係得到阿爺嘅認受，雖然聽聞唔係個個都得閒去，但照計第一日點都會齊腳，喺內地接受當地官員宴請。



由於人數眾多，為免「失焦」同難以安排，聽講一眾議員就會兵分兩路，考察唔同嘅大灣區城市，分別係東莞同佛山，訪問不同嘅創科企業。不過議員私底下就話，現時「大部分」議員同內地都係關係良好，部分到訪企業都係非常出名，所以過往亦都有唔少機會去參觀考察，再一次去考察某程度上係配合政府行程，「實際效用就肯定無乜架喇，都係等香港同內地市民見到我地係一整Team，為香港融入大灣區發展而努力」。