27/04/2023
當子女儲到錢時應該點處理呢？
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
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Email:childfinancialeducation@gmail.com
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄隔周四更新
一位母親的問題：「李生，你好，我有兩個仔仔今年8和10歲，由於佢哋儲錢的數額不大，兩個人加埋先幾千蚊，佢哋之前一直都係共同支配，自從上次上完您嘅親子理財課之後，我就開始建議佢哋分開各自管理，但由於金額太少，理財項目會受限制，係咪先儲到銀行帳戶，等儲到有一定的金額再做理財策劃，唔知道我應該點做好呢？唔該晒！」
首先簡單回覆：當仔女8和10歲時，是適當時機教基本投資了。先把子女的錢儲到銀行帳戶，如果金額太少，等儲到有一定的金額再做理財策劃，是對的。
（istock）
Q：家長問當子女儲到錢應該點處理呢？
A：我們認為如果開始時親子理財給子女簡單和直接的指導，能夠減少日後因為金錢帶來的親子摩擦，減少煩惱，長遠的影響是建立子女良好的理財態度及正確金錢價值觀，對他們未來的生活及心理質素有正面的影響。
Q：家長問兩個仔仔今年8和10歲，是適當時機教基本投資了嗎？
A：我們建議8、9歲的孩子開始明白投資是甚麼，所以可以趁機教他們投資的基本知識，例如：點解要投資（為了對抗通脹，投資是必須的），如何投資（要長線，耐性的重要）。
Q：家長問如果金額太少理財項目會受限制，點算？
A：我們建議應將子女的錢分開，避免兄弟爭拗。當子女的金額不足夠，找理財項目會受限制，父母可以出部分，但記住要數目分明，不要令子女不明白，產生疑問。
Q：家長問是否先儲到銀行帳戶？
A：我們建議先儲蓄才投資，儲蓄是最基本，趁這個機會教理財其中重要的兩個元素，儲蓄及投資。
Q：家長問是否等儲到有一定的金額再做理財策劃？
A：我們建議不用等到有數萬元，有幾千元也可以投資（因為加上父母的錢）。
Q：有父母問如果自己不懂投資，點樣教/做到？
A：這是一條很好的問題，首先想一想教子女投資的最主要目的是甚麼？答案不是為了短線賺（大）錢，我們開始時教子女投資主要是為了灌輸正確的投資態度、耐性、做功課和有利息的產品；相反，便是投機了。所以父母要以身作則，只需培養子女良好的投資態度，不需要是投資專家。
總結：教導親子理財由儲蓄（先儲後使）和消費開始（先分配後消費），到8、9歲開始同子女講投資，慢慢教導，持之以恒便可以了。
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