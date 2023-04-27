當子女儲到錢時應該點處理呢？

一位母親的問題：「李生，你好，我有兩個仔仔今年8和10歲，由於佢哋儲錢的數額不大，兩個人加埋先幾千蚊，佢哋之前一直都係共同支配，自從上次上完您嘅親子理財課之後，我就開始建議佢哋分開各自管理，但由於金額太少，理財項目會受限制，係咪先儲到銀行帳戶，等儲到有一定的金額再做理財策劃，唔知道我應該點做好呢？唔該晒！」

首先簡單回覆：當仔女8和10歲時，是適當時機教基本投資了。先把子女的錢儲到銀行帳戶，如果金額太少，等儲到有一定的金額再做理財策劃，是對的。





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Q：家長問當子女儲到錢應該點處理呢？

A：我們認為如果開始時親子理財給子女簡單和直接的指導，能夠減少日後因為金錢帶來的親子摩擦，減少煩惱，長遠的影響是建立子女良好的理財態度及正確金錢價值觀，對他們未來的生活及心理質素有正面的影響。

Q：家長問兩個仔仔今年8和10歲，是適當時機教基本投資了嗎？

A：我們建議8、9歲的孩子開始明白投資是甚麼，所以可以趁機教他們投資的基本知識，例如：點解要投資（為了對抗通脹，投資是必須的），如何投資（要長線，耐性的重要）。

Q：家長問如果金額太少理財項目會受限制，點算？

A：我們建議應將子女的錢分開，避免兄弟爭拗。當子女的金額不足夠，找理財項目會受限制，父母可以出部分，但記住要數目分明，不要令子女不明白，產生疑問。

Q：家長問是否先儲到銀行帳戶？

A：我們建議先儲蓄才投資，儲蓄是最基本，趁這個機會教理財其中重要的兩個元素，儲蓄及投資。

Q：家長問是否等儲到有一定的金額再做理財策劃？

A：我們建議不用等到有數萬元，有幾千元也可以投資（因為加上父母的錢）。

Q：有父母問如果自己不懂投資，點樣教/做到？

A：這是一條很好的問題，首先想一想教子女投資的最主要目的是甚麼？答案不是為了短線賺（大）錢，我們開始時教子女投資主要是為了灌輸正確的投資態度、耐性、做功課和有利息的產品；相反，便是投機了。所以父母要以身作則，只需培養子女良好的投資態度，不需要是投資專家。

總結：教導親子理財由儲蓄（先儲後使）和消費開始（先分配後消費），到8、9歲開始同子女講投資，慢慢教導，持之以恒便可以了。

