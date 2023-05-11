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11/05/2023

親子理財要有效果，簡單和直接是不二法門

#理財 #親子理財 #年齡認知
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　在這篇文章，筆者會詳細解答家長同子女的親子理財問題，以實用及富有趣味性的方法教導理財，令小朋友容易跟從，父母和子女的理財煩惱自然少了。

 

　　要有好的親子理財效果，不管是儲蓄、消費、還是投資，簡單和直接是不二法門。

 

　　-簡單，是令孩子明白家長點解這樣做。

　　-直接，要符合孩子的年齡認知需要。

 


（istock）

 

生活例子：

 

　　（一）當替子女儲蓄時，要清楚及定時和孩子溝通，讓他們明白是為了甚麼和清楚知道儲了多少錢。

 

　　（二）當開始給子女金錢時（零用錢或者利市錢），要先訂下規則，持之以恆教導。

 

　　（三）當孩子的儲蓄多了，最好是開一個聯名儲蓄戶口。相反，如果把孩子的錢存在自己戶口，你就把儲蓄複雜化了。即使計算利息，孩子未必信服，由銀行去做會清楚啲。盡可能不要放在父母的戶口，以免引起猜疑。

 

　　（四）開始時如何教子女投資，如果幫孩子投資，應留意三點：

　　　（i）投資前和孩子精簡地講解一下；

　　　（ii）不論投資賺蝕，要如實告訴孩子；

　　　（iii）要緊記除了賺錢，更重要是教導孩子投資的真正意義。不是投機賺快錢。

 

　　（五）幫6歲孩子買份儲蓄保險，有甚麼要留意？

　　雖然買儲蓄保險是適合，但對6歲的子女來說，儲蓄保險是非常遙遠的事。如果是教如何運用金錢，最好讓他們可以在合理時間用得到儲蓄，先定立目標，例如半年後買一份禮物或用品。

 

　　教親子理財要從孩子的年齡認知發展需要而教導，教6歲和11歲的子女很不同，要用不同的方法，不能越俎代庖，一蹶而就。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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