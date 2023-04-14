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14/04/2023

米芝蓮2023｜澳門必比登推介7大上榜餐廳！一次睇勻必試菜式！老餐室心機燉陳皮鴨/人氣蝦籽麵/榜上唯一家庭式葡菜

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Text: Louise Yuen

　　《香港澳門米芝蓮指南 2023》近日公布最新必比登推介，今年共 65 間食肆獲米芝蓮評審員推薦入選必比登名單，除了上回提及的 6 間新上榜香港餐廳，澳門亦有 7 間食店繼續打入今年的必比登推介。像有近70年歷史的老餐室陳勝記、人氣蝦籽麵店祥記，還有唯一上榜家庭式葡菜的 O Castiço……統統 $400 內食到，下次過大海怎能不試！即睇每間上榜餐廳的必食菜式！

 

 

澳門米芝蓮必比登推介 01｜陳勝記︰近70年歷史老餐室！必食限量供應陳皮鴨

 

　　位於路環的陳勝記早在 1945 年開業，主打傳統粤菜和海鮮菜式，至今已傳至第三代。其中陳皮鴨是招牌菜，先用果皮、香料醃製 10 多個小時，再燉製 2 小時而成，入口酥軟入味，但因工序繁複費時，每日只能限量供應。

 

陳皮鴨（圖片來源︰澳門經濟及科技發展局）

 

　　米芝蓮也點名提到店內的生炒排骨和梅菜扣肉同樣值得一試，前者把里脊肉油炸 2 次，再配上山楂、糖熬煮的醬汁，吃起來外脆肉嫩，味道酸酸甜甜；後者則需花上 6 至 8 小時把五花肉鹵、炸、煮、插針去油等步驟炮製而成。陳勝記一直保留大牌檔般的半開放式餐室裝潢，樸實有風味，吃飯後還可以沿海邊散步看風景。

 

（圖片來源︰米芝蓮指南）

 

陳勝記

地址︰澳門路環計單奴街21號

電話︰+853 2888 2021

營業時間︰12pm-10:30pm

 

下一頁︰人氣蝦籽麵名店+滬菜連鎖店再上榜

 

 

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