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17/04/2023

歷史性訪立會 要求團結支持施政 夏寶龍晤立會議員︰非反對就代表民主

#夏寶龍 #香港國安法 #愛國者治港 #立法會
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　　【晴報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨繼續第4日訪港行程，包括前往立法會與全體議員會面和出席午宴。主席梁君彥會後稱，今次是歷史性地有中央領導人到訪立會，如非有《香港國安法》及「愛國者治港」，任何特首都不敢安排是次活動。

 

　　據悉，夏寶龍在會面時曾要求議員團結支持政府施政，強調非「反對」或「一人一票」就代表民主。有議員認為，夏的說法不代表中央抗拒反對或批評聲音。

 

港澳辦主任夏寶龍到訪立會，晤立法會議員約3個半小時後離開。

 

　　夏寶龍昨晨乘專車抵達立法會，並與特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員劉光源等人一同與全體議員會面及共晉午餐，閉門交流約3個半小時後離開。消息指，夏在會上提到以往「反對派」拉布令市民受害，強調民主發展要有質素，聆聽不同意見，但西方民主制度也有自身問題，不一定「一人一票」，而是可像內地作協商，「不是反對就代表民主」。他又指，議員作為管治團隊一員，可善意、理性提出意見，但應要團結支持政府施政，要留意個人形象，不要「搏眼球」，夏亦曾談及國安重要性，但未觸及23條立法。

 

滿意今屆立會工作 籲勿「搏眼球」

 

　　梁君彥會後指，除少數議員因病或不在港缺席外，80多名議員有出席，並指夏滿意今屆立法會工作，又謂今次是繼中聯辦前主任張曉明和王志民後，再有中央官員進入立法會，認為如沒有《香港國安法》和「愛國者治港」，任何特首都不敢安排今次交流。

 

立法會主席梁君彥（右三）偕李慧琼、葉劉淑儀等議員，交代與夏寶龍會面情況。

 

　　交流會上共6名議員發言，新民黨主席葉劉淑儀形容今次是「撥亂反正」的里程碑；民建聯主席李慧琼稱，夏很留意立法會工作，自己曾講述「愛國者治港」下行政立法關係如何回到《基本法》設計原意。唯一舉手獲准發言的實政圓桌召集人田北辰稱，會上表達有生之年看到人民幣在全世界範圍與美元對等的期望，又詢問會否有方法應對影響國安和國家形象的網上假資訊。

 

狄志遠︰中央非抗拒反對聲音

 

　　新思維狄志遠指，多年前中央鼓勵本港「反對派」提出建設性反對意見，不認為中央抗拒反對聲音。因病缺席的選委界江玉歡亦指，不覺得夏對立法會作特別規範，相信其說法不代表不能提出批評。

 

　　夏寶龍之後與大律師公會會面。大律師公會主席杜淦堃稱，曾就市民和法律界關心議題交換意見，形容氣氛良好，認為對方訪港行程緊湊下仍見司法機構和法律界代表，反映中央高度重視本港法律制度、普通法制和司法界。

 

 

轉載自: 晴報

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