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18/04/2023

甘願為慈善騷「跑數」 關心妍︰好多人話我傻

#關心妍 #Shine妍亮福音慈善演唱會
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　　【晴報專訊】關心妍（Jade）將於本周四（20日）假紅館舉行「Shine妍亮福音慈善演唱會」，Jade為慈善騷出心出力，一手包辦台前幕後大小事務及負責「跑數」，更隨時要倒貼，令她壓力甚大，幸好獲老公楊長智和女兒楊榮心鼎力支持，令這次慈善個唱更添意義。

 

 

　　關心妍今次開騷，目的是透過歌曲發放正能量，並邀請低收入家庭及一些受情緒病困擾的朋友欣賞。由得知獲紅館檔期到開騷，只有四個月時間籌備，加上四面台開騷成本昂貴，平均製作費要400至500萬元，即使12,000張門票全部售罄，亦只能僅僅回本。

 

林欣彤（左）和鄧萃雯（右）專程到錄音室為眾人打氣，未知屆時會否任嘉賓？（IG截圖）

 

　　Jade說︰「當中我捐1,000張飛畀低收入家庭，呢度大約值100萬，筆錢要籌番嚟，時間好緊迫。不過我有好多朋友好好，除咗買飛支持，亦多謝佢哋出錢當投資，但我講明唔會有錢賺，當然我都唔會畀佢哋蝕，有咩事我會補貼，只希望賣晒啲飛，如果唔係我就要跑數還債。好多人話我傻，但我好希望送祝福畀香港人。」

 

女兒盼在紅館表演游水

 

　　最令Jade窩心的，就是老公及女兒以行動支持她。「囡囡連利市錢都攞咗出嚟買飛，佢都有幫手叫朋友仔支持，佢上次做我個唱嘉賓，表演咗打觔斗，咁啱呢排佢學緊游水，問我可唔可以表演游水，但紅館點可能有個泳池呢！完騷之後，如果大家成日見到我出嚟做嘢，即係我要努力工作嚟還錢，哈哈！」表演嘉賓方面，Jade碌盡人情咭，嘉賓大部分都是虔誠基督徒，包括衛蘭、衛詩等。

 

女兒楊榮心捐出利市錢撑Jade。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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