炒友出入市其中之一個憑藉,就是用技術指標,市面上的技術指標多的是,但有個叫估波指標(Coppock Curve)的,就大家少聽過,而這個Coppock指標近日對美股標普500出了個入貨訊號。

(Shutterstock)

Coppock指標點計,看圖一。有興趣的朋友可自行找資料跟進,普羅讀者不用去計了,一如大家不用知RSI點計出來,總之到80是超買,到20是超賣(一般如是,要細微的又要自己跟)。

美股標普500指數由80年代至今日之前共出現了五次Coppock的買入訊號(圖二),每次跟之買,所賺不菲。日前,標普500又出現了個Coppock買入訊號,在今時風雨飄搖,壞消息仍未全退之時,美股真可甩難?

技術指標的好處之一是,它不理投資者的心情、主觀看法,只理股價變化。我們常謂牛市是在悲觀中出現,熊市是在樂觀中出現,就是謂投資者的心情,易受種種外圍因素影響,但技術指標就只看價位變化。

在過去幾次的標普500出現Coppock買入訊號中,經濟數據都是差的(見表),如是好,個市早已升了上去,不用投資者去懷疑了。

市場這些年來是受到就業數據強勁、CPI強勁、美聯儲局要加息,因而利淡股市。但一如近日筆者文指出,可以忘記就業數據,可以忘記CPI數據,因為這兩者都開始下滑,美聯儲局因這兩個數據強勁而要加息之慮,可以休矣!接下來的,應是美聯儲局小加息、停加息,以至減息,這些會否在2024年或在2023年底出現,暫未知,因為今時尚有個美國銀行危機未知爆不爆,唯一可以使好友稍慰的是美銀行向美聯儲局借錢周轉的情況似乎有所紓緩。

圖三是美聯儲局對銀行的貸款,是由1490億元(美元.下同)降至1390億元,但這較矽谷銀行爆煲前的45億元仍很高很高,反映壓力仍在。

另方面美聯儲局的資產亦見向下,在矽谷銀行爆煲後,美聯儲局為解銀行現金流不足之困,而啟動了個「銀行定期融資項目」(BTFP)計劃,向銀行提供短期周轉資金去周轉。故美聯儲局的資產負債表便一下子急升,如今雖未回至矽谷銀行前水平,但都總叫稍退燒(圖四)。

矽谷銀行爆煲帶出了銀行存戶將存款提出來,逃難至貨幣市場基金,這個資金逃離仍在進行中,但速度已見緩下來,反映存戶「難民潮」稍減了(圖五)。

市場永遠是有不定性、有迷霧的,俄烏戰爭、美滙走勢、美債務到頂、美公司盈利趨跌等,但為甚麼還有這個Coppock買入訊號?不知,對技術指標,只有信與不信,如信便跟買,如不信就不跟買,如唔知信唔信好,唔信又怕走雞,可以做的是買少少。

唔記得是高盛還是美銀,他們提出標普500的一個轉勢關是4150點,咁就不如等下,等到標普升破4150點才跟買(圖六)。

教徒會In God We Trust,炒股者會In Coppock We Trust, In 4150 We Trust。

至於港股和A股的Coppock指標為何,未計到住,歉。

祝大家好運。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)