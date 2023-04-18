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18/04/2023

台灣或成美軍軍備庫，民眾卻無憂心，反樂得發「國難財」？

#台灣 #軍備庫 #美軍
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣的防長邱國正上月證實，美國正與台灣磋商，讓台灣成為美軍東亞軍備庫的存放地點。兩岸萬一發生緊張磨擦時，這些軍火庫勢必將成為解放軍首要攻擊目標，理論上，台灣民眾應該會感到憂心和危險。然而俗語說：「殺頭生意有人做，賠本生意無人理」，沒想到幾乎看不到民間反彈聲浪，同時台灣所謂的軍火概念股卻因此大漲。網友更諷刺說，連做馬桶、製鞋的，現在只要跟軍火沾得上邊，股價都雞犬升天，股民樂得發一輪「國難財」。

 

美軍存放大的批軍備品將成為兩岸爆發戰爭時解放軍首要攻擊目標。

 

　　在台灣證實美軍東亞軍備庫落腳台灣後，《日經新聞》（Nikkei）日前引述美國台灣商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）消息指，大約25家美國國防承包商的代表，計劃在5月訪問台灣，討論無人機和彈藥的合作研發與生產。

 

美國軍方商搶食台灣軍用無人機大餅。

 

　　消息一傳出，所有和軍工概念有關的股票都迅速飆漲，其中不乏讓人遠遠意想不到的公司。例如以製造馬桶起家的和成（1810），因已製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等科技產品，這波挾著軍工概念題材，股價一路飆漲22.25元（新台幣，下同）漲停鎖死，漲幅達9.81%。另一家則是從製鞋業起家、僅成立2年，掛牌上市只有一年的千附精密（6829）。在邱國正證實軍火庫消息後，股價從81元迅速上升到上周以125元收市，被傳媒稱為「最強軍火商」。其他如豐達科（3004）、jpp-KY（5284）、漢翔（2634）、台船（2208）以及龍德造船（6753）等，也沾上軍工概念題材持續上揚，讓抓得住這波新聞而入市的股友賺到樂不可支。

 

　　然而發完這輪「國難財」之後，台灣必須面對已和美國進入某種程度的「軍事同盟」關係，這意味著已經乎合北京對台動武條件之一的「外國勢力干涉」，未來兩岸局勢演變走向越來越令人擔憂。所謂「外國勢力干涉」，是指美國既然在台灣建了軍備庫，當然不可能由台軍來把守，勢必或明或暗派駐美軍。對北京而言，等同外國軍隊駐紮在中國領土。

 

　　所謂兵不厭詐，美國雖然公開宣示將東亞軍備庫存放台灣，但其實也可能只是虛晃一招，最終還是存放在關島、日本、菲律賓等地，台灣可能只是某種形式的備用存放點。如果是這樣台灣更得不償失，雖然表面上和美國關係更密切，但兩岸如果發生衝突，解放軍一定會先密集攻擊這些軍備庫，以斷絕敵軍補給、達到速戰速決效果。

 

　　其實美軍在台灣的角色越來越活躍，早已成為事實。3月份台灣陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」，就有美國軍人公然現身，引發矚目。美國國防部長奧斯汀，出席聯邦眾議院國防小組舉行的聽證會，則公開證實美國國民兵一直與台灣是合作夥伴，並正在積極訓練台灣軍隊。而包括《日本經濟新聞》在內的外媒早在今年一月就開始報道，美國從2022年起已經擴大對台灣的軍事訓練，奧斯汀的說法，等於證實外媒的說法無誤。華府的目的顯然是希望擴大台灣軍隊的訓練範圍，以增強對中國的威懾力。而上周台中市進行「民安九號」全民防衛動員暨災害防救演習兵棋推演，美方在台協會AIT，加上太平洋特戰指揮部，以及美國民兵局，都各自派人到場觀察，被外界認為美軍是在檢視台灣的「後備軍力」。軍事專家分析，過往後備戰力都是虛應事故，但俄烏戰爭爆發之後，美方要開始玩真的，所以特地到場觀察。

 

　　美軍現身，對任何國家都不是好事。雖然過去幾十年台灣人習慣一邊受美國保護，又在美國默許情況下與大陸往來，但在中美對抗下美國不會再允許台灣和大陸改善關係。台灣的選擇，將攸關未來的命運。　

 

 

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