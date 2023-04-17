辦公室內的性格巨星：自命天才的下屬，其實是懶叻還是懶惰？世上真有那麼多懷才不遇？

我們做記者，約到一個人人都約不到，只有你才約到的人做訪問，可以說已成功了一半。即使寫得不怎麼樣，也容易給人一個「你咁都約到」的好印象。

當然如果寫得不錯，就相得益彰；不過，問題是大部分被訪者都不是難度高的，於是寫得好不好便是關鍵。可惜，不少人總以為自己寫的都是好，而且好到無可代替。

上周文章提到的「天才」下屬，就是辦公室內性格巨星的表表者。

他不同意我在他們出去訪問前，先和他們商量訪問重點。說他所有訪問問題都在腦袋裏，而且會在訪問過程中，因應被訪者答案而鋪開，故不應事先畫地為牢。

雖然我以體育運動中的練習和比賽，比喻事先準備的重要，但他一句球場上最耀眼是天才球員，暗示我不應以一般記者標準要求他。

我讓他試試，但結果差強人意。他不肯承認，說我雙重標準！我以為他是說我對他有要求，對另外一些同事卻沒相同要求的「雙重標準」；但原來他是說我對他們有要求，對自己沒有要求的「雙重標準」。

其實當時我已經升做助理總編輯，不用自己做訪問，但我喜歡做前線的爆發力，間中也會客串一篇兩篇。他挑戰我說你自己為甚麼不準備10條問題？

對，我沒有。我說我有準備，只是不用給你看。他說即是沒有啦！

話說進入這家報館時，總編輯要我負責一個人物訪問版面，給我兩個星期籌備。我一個人，未請到新同事，半個報紙版面，兩星期時間，並要日日見報。於是，由約人物到做訪問、拍照到寫文章、想設計到落版面，之後還要剪下版面，寄回被訪者⋯⋯一個人做了3個月。

幸好星期日不用見報，一星期只寫6篇。慶幸這種訓練，學習了一套頗有用的訪問技巧和能量，可以令被訪者在很短時間內信任我，把鮮為人知的一面說給我聽。

當然我是有準備的。當年仍未有電腦儲存資料，舊公司文字資料多而豐富，經常找舊同事借人物檔案來看。我會用一張紙卡寫上一些重點，作提示用。

天才記者挑戰我，說他隨意說10個時事人物，除非我可以度到一個全新訪問角度，並且可以立刻講出10條有紋有路問題，才叫我贏，否則我以後不能對他們，起碼不應對他有要求。

雖然喜歡年輕人不怯權威的勇氣，卻不苟同他們自以為是的性格。

我說可以，反問怎樣界定輸贏。他不敢說他自己一個人說了算，推說多找幾個同事來。我說不用，你說了算。他有點錯愕。

他接連說了一些以前我ban過他們的人物，原來他有備而來⋯⋯具體人物不說，他只問了我3、4個人物，便拋下一句「算你好彩」便走開。

坦白說，不是我叻，或是甚麽，只是我喜歡做些人家沒做過的，加上懂得運用聯想力，例如他說了一個差不多天天見報的名人，問我訪問角度時，我說「名人的春夏秋冬」、「名人的喜怒哀樂」、「名人一天衣食住行」⋯⋯這些角度充滿發揮空間。

天才記者自知這裏不是他的發揮空間，最後也離開公司了。

話說回來，自己何嘗不是太有個性，所以我對性格巨星也多一些包容，希望他們有發揮空間。可惜，很多巨星喜歡打天才波，又不準時交稿，結果差強人意，而他們不但不自我反省，還認為自己懷才不遇。

說到底任何行業都有天才，但也要勤力、準時、盡責，否則不可能成功。天才記者不但「懶叻」，而且是懶惰。