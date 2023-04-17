  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

17/04/2023

辦公室內的性格巨星：自命天才的下屬，其實是懶叻還是懶惰？世上真有那麼多懷才不遇？

#管理 #天才 #辦公室貼士 #辦公室政治 #職場小貼士 #勤力 #性格巨星 #天才記者 #懶惰 #懶叻 #發揮空間 #權威 #準時 #雙重標準 #盡責
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　我們做記者，約到一個人人都約不到，只有你才約到的人做訪問，可以說已成功了一半。即使寫得不怎麼樣，也容易給人一個「你咁都約到」的好印象。

 

　　當然如果寫得不錯，就相得益彰；不過，問題是大部分被訪者都不是難度高的，於是寫得好不好便是關鍵。可惜，不少人總以為自己寫的都是好，而且好到無可代替。

 

　　上周文章提到的「天才」下屬，就是辦公室內性格巨星的表表者。

 

　　他不同意我在他們出去訪問前，先和他們商量訪問重點。說他所有訪問問題都在腦袋裏，而且會在訪問過程中，因應被訪者答案而鋪開，故不應事先畫地為牢。

 

　　雖然我以體育運動中的練習和比賽，比喻事先準備的重要，但他一句球場上最耀眼是天才球員，暗示我不應以一般記者標準要求他。

 

　　我讓他試試，但結果差強人意。他不肯承認，說我雙重標準！我以為他是說我對他有要求，對另外一些同事卻沒相同要求的「雙重標準」；但原來他是說我對他們有要求，對自己沒有要求的「雙重標準」。

 

　　其實當時我已經升做助理總編輯，不用自己做訪問，但我喜歡做前線的爆發力，間中也會客串一篇兩篇。他挑戰我說你自己為甚麼不準備10條問題？

 

　對，我沒有。我說我有準備，只是不用給你看。他說即是沒有啦！

 

　　話說進入這家報館時，總編輯要我負責一個人物訪問版面，給我兩個星期籌備。我一個人，未請到新同事，半個報紙版面，兩星期時間，並要日日見報。於是，由約人物到做訪問、拍照到寫文章、想設計到落版面，之後還要剪下版面，寄回被訪者⋯⋯一個人做了3個月。

 

　　幸好星期日不用見報，一星期只寫6篇。慶幸這種訓練，學習了一套頗有用的訪問技巧和能量，可以令被訪者在很短時間內信任我，把鮮為人知的一面說給我聽。

 

　　當然我是有準備的。當年仍未有電腦儲存資料，舊公司文字資料多而豐富，經常找舊同事借人物檔案來看。我會用一張紙卡寫上一些重點，作提示用。

 

　　天才記者挑戰我，說他隨意說10個時事人物，除非我可以度到一個全新訪問角度，並且可以立刻講出10條有紋有路問題，才叫我贏，否則我以後不能對他們，起碼不應對他有要求。

 

　　雖然喜歡年輕人不怯權威的勇氣，卻不苟同他們自以為是的性格。

 

　　我說可以，反問怎樣界定輸贏。他不敢說他自己一個人說了算，推說多找幾個同事來。我說不用，你說了算。他有點錯愕。

 

　　他接連說了一些以前我ban過他們的人物，原來他有備而來⋯⋯具體人物不說，他只問了我3、4個人物，便拋下一句「算你好彩」便走開。

 

　　坦白說，不是我叻，或是甚麽，只是我喜歡做些人家沒做過的，加上懂得運用聯想力，例如他說了一個差不多天天見報的名人，問我訪問角度時，我說「名人的春夏秋冬」、「名人的喜怒哀樂」、「名人一天衣食住行」⋯⋯這些角度充滿發揮空間。
天才記者自知這裏不是他的發揮空間，最後也離開公司了。

 

　　話說回來，自己何嘗不是太有個性，所以我對性格巨星也多一些包容，希望他們有發揮空間。可惜，很多巨星喜歡打天才波，又不準時交稿，結果差強人意，而他們不但不自我反省，還認為自己懷才不遇。

 

　　說到底任何行業都有天才，但也要勤力、準時、盡責，否則不可能成功。天才記者不但「懶叻」，而且是懶惰。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #天才 #辦公室貼士 #辦公室政治 #職場小貼士 #勤力 #性格巨星 #天才記者 #懶惰 #懶叻 #發揮空間 #權威 #準時 #雙重標準 #盡責

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk