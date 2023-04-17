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肥碌大食遊
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17/04/2023

國家級刁鑽廚藝大師陳嘉澤

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　香港要成功，一定要搶人才！搶的，不單是一個行業或一個領域，而是全方位的搶！唯有如此，這個城市才可維持世界級的競爭力，不會搞搞吓變咗「只是中國另一個城市」（Just another city of China） ！

 

　　咁，我哋就要決心搶搶搶！馬圈搶、球圈搶、 金融界搶、演藝界搶、教育界搶、醫護界搶、法律界搶、工程界搶……

 

　　理所當然，飲食界也要搶！不單由一個國家搶，而是向全球搶！

 

　　事實，現今香港，小弟試過的，已有不少頂級歐洲及亞洲廚師。

 

　　內地的又如何？當然各省市也有。最近，食神撞上門，令我認識了一位國家級烹飪大師——陳澤嘉師傅。佢來港前，主職在北京釣魚台賓館，為領導人做菜，與及，當外國政要到訪時，為客人設計一試難忘的筵席，望對方留下「美好的中國」印象。

 

　　陳師傅並非出身甚麼廚師世家，只是一個草根潮州仔。基於家貧，18歲已要出社會工作養家。在沒有甚麼選擇下，只能去到酒家做小工，負責打雜及清潔。由於勤奮及態度良好，很快已被師傅賞識，先升做砧板（切材料），清洗食材。然後，學習醃製食物。基礎一步步打穩後，就由三廚變二廚，二廚變大廚，而老師傅也毫不吝嗇傳授秘技。終於，憑著努力及天份，做出個人品牌，令大量食客慕名而來，包括中央級幹部。

 

　　最後，被引領到北京，出任國宴御廚。

 

　　香港人何其幸運，竟有如此優才落戶！

 

香港吸引力非比尋常，連國家級烹飪大師陳澤嘉也移居至此。

 

　　陳師傅引入香港的，除最傳統的潮州菜外，也有相當刁鑽而其他潮州店不常見的菜式，例如價值1,700元的獅頭鵝頸；大如拳頭的獅頭鵝蛋； 36個月大的拆骨鵝掌；雞頸抽出一段肉炒豆醬；金不換燉鮮螺頭……

 

拆骨巨型獅頭鵝頸，要價近一千七。值嗎？請問來自潮州的食家。

潮式浸花甲王，鮮味與別不同。

這煲豆醬雞頸肉極刁鑽，要用上十條新鮮雞頸拆肉。

三年老鵝掌拆骨拼鵝肝，冇牙長者至愛。

 

　　此店名「正潮樓」，出品有名貴的，也有街坊價的。小弟最愛，為最普通又最廉宜的普寧炸豆腐。豆腐真真正正由潮州運到，味道與香港的明顯不同，加上陳師傅的獨到炸功，乃我食過的最出色炸豆腐，入口即難忘。

 

這是我食過的最頂級普寧炸豆腐。

普普通通的番薯，也可弄出高質的色香味。

 

　　步入此店，你會見到坐滿潮州鄉里，顯示出店大受居於香港的「家基冷」欣賞。難怪根本不用宣傳，開在沒有街客靜靜的灣仔謝斐道一角，也晚晚爆。

 

正潮樓外貌充滿典雅味道。

 

　　記住，一定要訂位。最好能聯絡到陳師傅預早寫菜，才能歎到刁鑽之作。

 

正潮樓

地址：灣仔謝斐道117號地下

電話：2185 6718

 

 

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