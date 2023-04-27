教材攻略 ‧ 學得要精｜DR-Max評價如何？聯同名師林溢欣打造最強中文教材　直資私小名津校家長也搶購！

小一面試的確為不少家長帶來沉重的壓力，當子女順利考得心儀學校之後，以為可以就此鬆一口氣，但卻發現接下來要面對的挑戰更大。因為除了需要適應新環境之外，也得加緊腳步以應付學術方面的要求。不少小一家長曾於社交平台或討論區無奈表示，小朋友升小之後，語文能力落於人後，考試成績強差人意，尤其是中國語文，跟不上學習進度，久而久之，他們不但對學習中文缺乏信心，也漸漸失去興趣。於是，家長們開始尋求同路人的建議，不時會有人問：「大家對DR-Max評價如何？」、「對林溢欣的中文教材評價又係點？」、「《凝皓六段》的評價高嗎？」。

學得要精！直資私小名津校家長的選擇

經家長在網上尋找相關資料，及於學校群組中徵詢其他父母的意見之後，結果發現，原來有不少極受歡迎的直資私小及名津校，如拔萃女小、港大同學會小學、真道書院、培僑書院、德萃小學、保良局陳守仁小學、國際基督教優質音樂中學暨小學、福建中學附屬學校、聖保祿天主教小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及油麻地天主教小學等等的家長，也對DR-Max評價極高，他們亦不約而同入手DR-Max聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》。

拔萃女小

港大同學會小學

據了解，家長們認為直資名私小普遍較注重英語水平，亦能提供極佳的語境學習英文，但因而令小朋友在中英語文能力上有一定落差，有見中國語文的重要性愈來愈高，家長們也不得不積極尋找優質又有效提升中文水平的教材。

不過，原來一直有不少家長覺得坊間一般中文補充練習，或學語文的書籍及教材，教學方法偏向傳統，令人在學習過程中容易失去興趣。直至在眾多教材中尋找到《凝皓六段》。

教材攻略：《凝皓六段》具點讀功能 打破沉悶學習模式

這班用家之所以對DR-Max評價極高，主要原因是DR-Max聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》，能提升子女對學習中文的興趣，他們對《凝皓六段》具點讀功能極為讚賞，因重覆學習也不會覺得沉悶，更有效提升小朋友對閱讀和語言的興趣，從而令子女敢於主動學習。

此外，家長對DR-Max評價高的另一個原因是這套中文教材能做到「由淺入深」，故令他們放心讓子女跟著教材一步一步打好中文基礎，從而慢慢提升中文水平。

其實除了這班直資名私小的家長外，原來不少父母對DR-Max這個品牌也有極高評價，而他們對DR-Max聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》的評價亦同樣高。但究竟為何家長們對DR-Max評價如此高？對林溢欣的《凝皓六段》也有高度評價？相信只要你了解更多關於林溢欣老師和由DR-Max聯同他製作的教材，就會明白評價高的原因。

中文補習名師林溢欣 從事教育已有十載

年僅三十出頭的中文補習名師林溢欣，從事教育已有十載，去年年尾宣佈創立自己的教育事業，更在疫情期間斥資千萬，聯同教材出版商DR-Max編製兒童中文教材，他期望為本地小朋友打造一套質素與趣味兼備的中文學習教材。

DR-Max的《凝皓六段》 從根本解決學習中文的疑難

DR-Max為《凝皓六段》度身訂造全新點讀筆教材，讓小朋友練習中文讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面的能力。在點讀筆內，收錄了由林溢欣及其團隊成員親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，從根本解決小朋友學習中文的疑難，繼而逐步提升他們寫作、閱讀理解、成語及詞彙運用能力。

《凝皓六段》由中文科補習名師林溢欣及教材出版商DR-Max共同編製，家長們都認為是信心保證，對此教材有高度評價。

直資私小名津校的家長對教材能做到「由淺入深」，讓子女能更有效地打好中文基礎，表示極為欣賞，難怪對DR-Max評價極高。

DR-Max教材《凝皓六段》的「段」是「段數」的意思，教材共分6個級別：凝思、凝練、凝意、凝妙、凝集、凝湛，正是由「入門級」到「專業級」，訓練學生由淺入深理解中華歷史文化演變而成的詞彙和成語，從而提升他們的閱讀及寫作能力。

除了有林溢欣團隊的錄音外，DR-Max更邀得著名兒童節目主持李紫昕（Purple）參與《凝皓六段》錄音，為全套教材增添趣味。家長們認為這樣令學習中文的過程中變得有趣，更能吸引到小朋友主動學習。

DR-Max教材設計嚴格

DR-Max教材設計一向對應用及解說技巧非常嚴格。這套全新DR-Max教材《凝皓六段》由中文科補習名師林溢欣及其團隊親自編撰，協助學生從小打穩學習中文基礎，教材附有的點讀筆，結合科技智慧，重覆學習也不會有沉悶感，更能提升小朋友對閱讀和語言的興趣，從而令小朋友更能主動學習，確實是繁忙爸媽們的最強後盾！

相信家長們都不需再於網上尋找DR-Max評價，旨因已有不少直資私小名津校的家長選擇了此套星級教材，並已作強烈推薦！

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年僅三十出頭的林溢欣，從事教育已有十載，去年年尾宣佈創立自己的教育事業，更在疫情期間斥資千萬，聯同教材出版商DR-Max編製兒童中文教材。此外，林溢欣更創立免費雜誌《藝文青》，近日公演的舞台劇《戰將無雙》亦是由他策劃，並獲得空前成功。

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