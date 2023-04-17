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17/04/2023

消委會 | 測試32款網絡安全軟件！Windows、MasOS有齊！1款免費軟件撼贏多款收費攞滿分！哪些無攔截網絡釣魚功能、難防勒索程式？即睇21款高分之選

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Text: Sammy Leung

　　你每日會花多少時間在網絡世界上呢？網上看影片、聽歌、購物、看新聞，我們的生活總離不開網絡。但大家的網絡安全意識又是否足夠？香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）在2022年共處理8,393宗網絡保安事故，比2021年上升9%！最近消委會測試了32款Windows及MacOS操作系統的網絡安全軟件，結果發現不少免費型號表現優秀，部分更可媲美收費軟件！即睇今次的網絡安全軟件測試結果！有無你用開嗰款？

 

消委會測32款Windows及MacOS操作系統網絡安全軟件

 

　　今次測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，簡稱ICRT）統籌進行，32款Windows及MacOS操作系統網絡安全軟件包括：

 

  •     22款樣本適用於Windows 視窗系統（15款為收費型號、6款為供個人用戶免費使用的型號、1款為內置於Windows的操作系統）
  •     10款樣本適用於MacOS系統（7款為收費型號、3款為供個人用戶免費使用的型號）

　　
　　而測試的Windows系統會採用較多用戶使用的Windows10系統；另外，全部樣本在安裝過程中都會先自動關閉Windows內置的防衞功能，意味住防衞惡意程式這一部分完全交由測試的軟件樣本負責。


 

圖片來源：Unsplash@Clint Patterson

圖片來源：Unsplash @Howard Bouchevereau


消委會測試網絡安全軟件│比較收費及免費軟件功能

 

　　先看看收費產品的功能方面，收費的主要是功能較豐富的網絡安全套裝，更會有額外功能，好像是銀行網頁保護、過濾垃圾郵件等。這些收費產品一般都有一段時間免費試用，消費者可以考慮過才購買。

 

　　而免費產品功能上以防病毒及防間諜程式為主，個別型號會有防火牆。使用免費版本的會收到使用升級收費產品的宣傳，新付費用戶會有折扣，當使用期過後便會以原價收費，不續用升級收費產品的話要通知開發商。

 

下一頁：消委會測試網絡安全軟件│哪些在阻止惡意程式、手動掃描偵察惡意程式表現最好？

 

 

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