消委會 | 超市價格調查結果出爐！7成半貨品加價！哪些食品升幅最大？米、油邊款加最多？CP泰國蛋升幅驚人（即睇各款食品類別升／跌幅）

隨著社會復常，大家外出購物的次數大增，到超市入貨時有沒有發現樣樣貨品都加晒價？消費者委員會（消委會）涵蓋本港3間大型連鎖超市的數據，包括AEON、百佳和惠康，以及其附屬品牌的超市，將260件貨品組合成13大類，然後在13大類分為54組貨品，進行調查。根據2022超市價格調查結果，相比2021年，一籃子超市貨品的總平均售價上升2.1%！13大類中，有10類貨品都有加價，即睇邊款加最多、邊款食品是「少數」不升反跌！

消委會 | 超市價格調查：逾7成貨品加價！糧油食品加最多！食油最大升幅為21.6%

消委會2022超市價格調查結果顯示，13大類中有10類貨品均有升幅，介乎於1.7%至5.4%之間，當中糧油食品就是升幅最多的貨品，高達5.4%！糧油食品包括米及食油；在米方面，雖然有3款牌子比2021年減價，但其餘6款均有升幅，其中「熊井美國珍珠米3公斤」更升15.4%，由$53.5加價至$61.7！而食油方面，升幅更為明顯，「百得利清淡橄欖油500毫升」升幅高達21.6%！港人常用的「獅球嘜純正粟米油900毫升x4」都有13.7%升幅，其餘升幅則介乎5.2%至12.8%之間。

（圖片來源：百佳網店）

（圖片來源：百佳網店）

第二類升幅最大的貨品為雜糧調味類，平均升幅為4.8%，當中升幅最大為「李錦記舊裝特級蠔油510克」，升達11.7%。升幅最高的2組貨品分別為穀類早餐及沙律醬/意粉醬，均上升6.2%，其次是粉麵，有5.7%升幅。

（圖片來源：李錦記香港）

第3位升幅最大屬罐頭食品，平均升幅達4.6%，罐頭食品細分為罐頭肉、罐頭魚、罐頭湯及罐頭蔬菜／水果，罐頭蔬菜／水果升幅最大，高達8.7%，當中「S&W原粒粟米410克」更升了17.4%。另外值得留意的是急凍食品，急凍食品為香港人儲糧至愛，在16款急凍食品中，有15款都錄得升幅，其中升幅最大為升了11.2%的「灣仔碼頭韮菜鮮蝦水餃180克」。

平均售價上升貨品：

1. 糧油食品 +5.7%

2. 雜糧／調味 +4.8%

3. 罐頭食品 +4.6%

4. 即沖飲品 +4.3%

5. 糖餅／小食 +3.5%

6. 急凍食品 +3.5%

7. 即飲飲品 +3.0%

8. 奶類食品／雞蛋／豆腐 +2.1%

9. 麵包／蛋糕／麵包醬 +1.7%

10. 紙品／清潔用品／寵物糧 +1.7%

消委會 | 超市價格調查：3大類「少數」減價貨品！嬰兒、個人護理產品、酒精飲品齊齊跌

樣樣加價，但酒精飲品反而跌價，整體跌幅為3.1%，當中跌幅最多為12.6%，為「澳洲奔富冠蘭山切拉灸赤霞珠紅酒750毫升」。酒精飲品不是消耗品，即使減價都未必對大家有恆常影響，不過一些個人護理用品都有跌幅，達2.0%，當中「多芬輕盈純淨洗髮乳 700毫升」跌幅最多，高達17.3%！而最後一類有所跌幅的為嬰兒食品／奶粉／尿片，但僅跌0.1%。

（圖片來源：Dove）

總括13大類貨品的價格升跌幅，可以升幅為多，價格有跌的貨品種類不但少，而且跌幅不太明顯，看來大家「捱通脹」的情況比以往更辛苦了！

平均售價下跌貨品：

1. 酒精飲品 -3.1%

2. 個人護理用品 -2.0%

3. 嬰兒食品／奶粉／尿片 -0.1%

（圖片來源：消委會）

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