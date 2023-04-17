  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

17/04/2023

消委會 | 超市價格調查結果出爐！7成半貨品加價！哪些食品升幅最大？米、油邊款加最多？CP泰國蛋升幅驚人（即睇各款食品類別升／跌幅）

#消委會調查 #超市價格調查 #加價 #超市價格 #消委會報告 #消委會 #糧油食品 #獅球嘜 #雜糧 #李錦記舊裝特級蠔油 #調味 #沙律醬 #罐頭食品 #酒精飲品 #意粉獎 #穀類早餐 #灣仔碼頭韮菜鮮蝦水餃 #急凍食品 #奶粉 #個人護理用品 #尿片 #牛油 #嬰兒食品 #茶包 #芝士 #雞蛋荒 #法國總統牌牛油 #CP泰國 #日本蛋 #百佳 #德青源 #Aeon #惠康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　隨著社會復常，大家外出購物的次數大增，到超市入貨時有沒有發現樣樣貨品都加晒價？消費者委員會（消委會）涵蓋本港3間大型連鎖超市的數據，包括AEON、百佳和惠康，以及其附屬品牌的超市，將260件貨品組合成13大類，然後在13大類分為54組貨品，進行調查。根據2022超市價格調查結果，相比2021年，一籃子超市貨品的總平均售價上升2.1%！13大類中，有10類貨品都有加價，即睇邊款加最多、邊款食品是「少數」不升反跌！

 

消委會 | 超市價格調查：逾7成貨品加價！糧油食品加最多！食油最大升幅為21.6%

 

　　消委會2022超市價格調查結果顯示，13大類中有10類貨品均有升幅，介乎於1.7%至5.4%之間，當中糧油食品就是升幅最多的貨品，高達5.4%！糧油食品包括米及食油；在米方面，雖然有3款牌子比2021年減價，但其餘6款均有升幅，其中「熊井美國珍珠米3公斤」更升15.4%，由$53.5加價至$61.7！而食油方面，升幅更為明顯，「百得利清淡橄欖油500毫升」升幅高達21.6%！港人常用的「獅球嘜純正粟米油900毫升x4」都有13.7%升幅，其餘升幅則介乎5.2%至12.8%之間。

 

（圖片來源：百佳網店）

（圖片來源：百佳網店）

 

　　第二類升幅最大的貨品為雜糧調味類，平均升幅為4.8%，當中升幅最大為「李錦記舊裝特級蠔油510克」，升達11.7%。升幅最高的2組貨品分別為穀類早餐及沙律醬/意粉醬，均上升6.2%，其次是粉麵，有5.7%升幅。

 

（圖片來源：李錦記香港）

 

　　第3位升幅最大屬罐頭食品，平均升幅達4.6%，罐頭食品細分為罐頭肉、罐頭魚、罐頭湯及罐頭蔬菜／水果，罐頭蔬菜／水果升幅最大，高達8.7%，當中「S&W原粒粟米410克」更升了17.4%。另外值得留意的是急凍食品，急凍食品為香港人儲糧至愛，在16款急凍食品中，有15款都錄得升幅，其中升幅最大為升了11.2%的「灣仔碼頭韮菜鮮蝦水餃180克」。

 

平均售價上升貨品：

 

1.    糧油食品 +5.7%

2.    雜糧／調味 +4.8%

3.    罐頭食品 +4.6%

4.    即沖飲品 +4.3%

5.    糖餅／小食 +3.5%

6.    急凍食品 +3.5%

7.    即飲飲品 +3.0%

8.    奶類食品／雞蛋／豆腐 +2.1%

9.    麵包／蛋糕／麵包醬 +1.7%

10.    紙品／清潔用品／寵物糧 +1.7%

 

消委會 | 超市價格調查：3大類「少數」減價貨品！嬰兒、個人護理產品、酒精飲品齊齊跌

 

　　樣樣加價，但酒精飲品反而跌價，整體跌幅為3.1%，當中跌幅最多為12.6%，為「澳洲奔富冠蘭山切拉灸赤霞珠紅酒750毫升」。酒精飲品不是消耗品，即使減價都未必對大家有恆常影響，不過一些個人護理用品都有跌幅，達2.0%，當中「多芬輕盈純淨洗髮乳 700毫升」跌幅最多，高達17.3%！而最後一類有所跌幅的為嬰兒食品／奶粉／尿片，但僅跌0.1%。

 

（圖片來源：Dove）

 

　　總括13大類貨品的價格升跌幅，可以升幅為多，價格有跌的貨品種類不但少，而且跌幅不太明顯，看來大家「捱通脹」的情況比以往更辛苦了！

 

平均售價下跌貨品：

 

1.    酒精飲品 -3.1%

2.    個人護理用品 -2.0%

3.    嬰兒食品／奶粉／尿片 -0.1%

 

（圖片來源：消委會）

 

下一頁：消委會 | 超市價格調查：個別貨品有42組貨品加價！邊樣升最多？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#消委會調查 #超市價格調查 #加價 #超市價格 #消委會報告 #消委會 #糧油食品 #獅球嘜 #雜糧 #李錦記舊裝特級蠔油 #調味 #沙律醬 #罐頭食品 #酒精飲品 #意粉獎 #穀類早餐 #灣仔碼頭韮菜鮮蝦水餃 #急凍食品 #奶粉 #個人護理用品 #尿片 #牛油 #嬰兒食品 #茶包 #芝士 #雞蛋荒 #法國總統牌牛油 #CP泰國 #日本蛋 #百佳 #德青源 #Aeon #惠康

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk