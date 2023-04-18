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18/04/2023

27款乾杞子全含重金屬 7成含除害劑 食用前宜浸泡15至20分鐘

#杞子 #超級食物 #消委會報告 #重金屬 #除害劑
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　　【晴報專訊】杞子是常用的中藥材，近年更獲譽為「超級食物」，不少OL都愛當健康零食或泡茶飲用。

 

消委會測試的27款乾杞子樣本

 

　　惟消委會測試市面27款乾杞子，發現全部樣本均含鎘、鉻和砷等重金屬，另有19款、即7成樣本含除害劑，其中一款更含7種除害劑。消委會提醒市民進食前先用水清洗並浸泡15至20分鐘，以除去表面殘餘的有害物質，降低健康風險。

 

　　消委會在去年8至9月於市面搜集了27款乾杞子樣本，當中23款為預先包裝，其中3款標示為即食、7款標示為「有機」，經測試發現全部樣本含胡蘿蔔素和維他命C，同時帶有不同重金屬，除了含每公斤0.02至0.09毫克鎘外，有21款樣本含鉛，當中2款達到每公斤含0.284及0.29毫克，接近本港現行規例上限，惟食安中心檢驗後未見超標。

 

兩款含鉛量 近港法例上限

 

　　消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，研究顯示鉛可影響兒童神經發育及智力發展、和成人血壓的收縮壓，高濃度鎘也可傷肺和腸胃，易致嘔和腹瀉，惟她指相關重金屬含量不高，需要每日食用數公斤杞子才會傷及健康。

 

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀（左）指相關樣本重金屬含量不高，要每日食用數公斤杞子才損健康。右為消委會總幹事黃鳳嫺。

 

　　另外，消委會在19款樣本中驗出合共14種除害劑，當中2款分別驗出每公斤0.062毫克蟲蟎腈及每公斤0.071毫克百菌清，但未超過本港法例要求；另有4款樣本含最少5種除害劑，其中一款更含有7種。譚指，混合使用除害劑可能會導致「雞尾酒反應」，即互相影響下令毒性改變，帶來健康風險。

 

籲食用前 浸泡15至20分鐘

 

　　她提醒市民食用杞子前，先用水清洗及浸泡15至20分鐘，清洗表面的殘餘有害物質；惟不應浸泡太久，也不建議用長時間高溫烹煮，以免杞子內的水溶性營養流失。

 

轉載自: 晴報

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