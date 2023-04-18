廣華重建新大樓 急症室大2.6倍 下月底啟用料輪候時間縮

【晴報專訊】服務社區逾1世紀的廣華醫院，2016年起原址重建，第1期新大樓現正陸續收樓、內部裝修及測試設備，各部門計劃本月底逐步遷入，住院病人下月中起搬入；而急症室面積將擴大2.6倍，增設有40張病床的急症科病房等，將於下月31日無縫交接，院方料可縮短輪候時間；另一站式日間醫療中心擴充3.6倍，隔離病床增至逾150張，更將成為首間設5G網絡的公院。

廣華醫院第1期新大樓樓高17層及有2層地庫

廣華醫院第1期新大樓樓高17層及有2層地庫，面積約14.5萬平方米，新入口及的士上落客點將由窩打老道遷至碧街。

該院行政總監鄧錦成指，首批非急症服務如日間服務、專職醫療等，本月底起遷入，下月中起則搬遷住院病人，料需時3至4周，但每個病房的搬遷時間會壓縮至1至2日，以病人安全為首要考慮。

下月中起搬遷住院病人

至於新急症室服務，鄧錦成表示，將於下月31日早上7時半正式啟用，舊院急症室當日仍服務到訪市民，處理所有個案後才關閉，以達至無縫交接，強調急症服務「任何時候都唔會斷」。

他又指，急症室面積擴展2.6倍至約6,400平方米，增設40張病床的急症科病房等，分流不需長期住院的非緊急或半緊急患者，如血糖飈升的糖尿病患者可入住至血糖穩定，料能縮短急症室候診及上病房時間。

日間治療中心擴展3.6倍

新大樓日間治療中心亦擴展3.6倍，其中骨科由200平方米僅設1張病床，增至700平方米、且有日間病房；隔離病床亦將增逾60張，連同有需要時可轉為負壓的病床，最多能提供逾150張；手術室則增4間，第2期會增多6間；大樓全鋪設5G網絡，為醫管局轄下首間設5G網絡醫院。

新大樓設骨科日間病房

廣華醫院正籌備第2期重建，將向立法會申請撥款，預計今年下半年展開，完成後總樓面面積將較舊院增1.4倍達約27.2萬平方米。