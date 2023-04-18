MIRROR興奮向劉青雲集郵 出爐影后鄭秀文拒加片酬

【晴報專訊】憑電影《流水落花》首奪金像影后的鄭秀文（Sammi），前晚出席慶功宴時心情依然激動，直認是人生中最有意義的獎項之一。MIRROR成員雖然失落獎項，但仍出席慶功宴，全為向出爐影帝劉青雲集郵，青雲更逐一跟四子握手，盡顯親民。

Sammi在慶功宴上稱演員路不容易，金像影后更是難過登天。

鄭秀文前晚在金像獎頒獎典禮後，換上火紅西裝出席電影公司聯合舉辦的慶功宴。心情相當興奮的Sammi，到場後不停轉圈擺甫士讓傳媒拍照，她直認心情仍未平復，「希望藉今次得獎，提醒有夢想嘅人唔好輕易放棄，因為永遠唔知道美妙嘅時刻會幾時降臨。」問到金像封后是否她獲獎中最心情激動的一次？Sammi指過往有三個獎項，亦是人生中最別具意義的，「第一次係新秀，第二次係叱咤首次攞我最喜愛的女歌手，同攞埋女歌手金獎，跟住就係呢次。」問到出爐影后Sammi會否加片酬？她指不會刻意加價，並會繼續支持新晉導演，希望繼續遇到好劇本。問她會否挑戰視后寶座？Sammi表示不抗拒拍劇，「但要有足夠休息時間，依家年紀大，希望大家將就下。」

至於憑電影《神探大戰》三奪金像影帝的劉青雲，指今次特別開心︰「因為見到好多新演員、新導演，唔再係青黃不接。」提到好友吳鎮宇在台上自嘲跟金像影帝無緣，青雲即謂︰「佢係我哋最早攞金馬獎嘅一個，佢絕對值得。」

青雲喜見影圈新景像

另外，MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、姜濤和楊樂文（Lokman）成功向出爐影帝青雲集郵，合照時，青雲搞笑稱︰「大家唔使擔心，我唔係加入MIRROR。」另外，Edan和Jer失落最佳新演員，Edan笑謂︰「預咗無㗎嘞，我同Jer都覺得有得入圍已經偷笑啦。」而姜濤獲提名最佳原創電影歌曲，亦輸給Sammi，但獲對方讚演繹歌曲跟電影很配合，姜濤即表示開心獲前輩欣賞，坦言無獎絕對無失望。

青雲主動握手，MIRROR成員即變小粉絲，表現得戰戰兢兢。

MIRROR四子與青雲合照時，難掩興奮心情。

此外，王丹妮前晚與劉俊謙頒發最佳編劇時，因不懂得獎者麥天樞的「樞」字讀音，昨日她在社交平台致歉：「以後所有工作定必努力做得更好。」