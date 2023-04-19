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19/04/2023

與湯洛雯養貓實習湊B 馬國明恨做老竇︰兩個夠晒數

#馬國明 #湯洛雯 #隱形戰隊 #法言人 #NEWS新聞女王 #唐詩詠 #陳自瑤
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　　【晴報專訊】馬國明與未婚妻湯洛雯（靚湯）將在今年底於外地結婚，明年「入五（50歲）」的馬明早前受訪，直認恨生兒育女，現時與靚湯齊齊養貓當「奴才」，實行預演湊B，「我哋覺得養貓同湊小朋友無分別，希望婚後生兩個。」

 

 

馬明指靚湯是宅女一名，性格簡單又大頭蝦，相當可愛。（IG圖片）

 

　　馬國明近期曝光率奇高，先在剛播畢的《隱形戰隊》中飾演型爆總督察Ocean，又在正熱播的《法言人》化身師爺，雄霸黃金時段。過往，馬明經常扮演仁醫，難得今次不用演醫生，他說：「《隱形戰隊》監製文偉鴻話可以洗走我醫生嘅形象，佢又夠膽搵我做警察，自己都想試下其他嘢，否則無新鮮感。」最近馬明忙於跟佘詩曼合演新劇《NEWS新聞女王》（暫名），他寄望甚殷，「我演電視台高層，有權鬥劇情，亦會比較主動爭名奪利，唔似平時喺觀眾心目中嘅形象，都算好大挑戰。」

 

馬明（右二）在《法言人》中飾演面面俱圓的師爺。（資料圖片）

 

以兄妹相稱的馬明與唐詩詠在《隱形戰隊》激咀，令觀眾譁然。（網上截圖）

 

馬明的醫生形象深入民心。（網上截圖）

 

努力搵錢樂意組情侶檔

 

　　早前未婚妻湯洛雯預告將在今年底於外地成婚，馬明坦言現時搵錢要緊，「我寧願接多啲廣告，上年都拍咗廣告扮醫生，如果有廣告商搵我，就算同阿湯情侶檔都無所謂。」對於同期小生林峯、吳卓羲等先後拍攝內地真人騷，馬明對此卻興趣不大，「全日都被攝影機對住會好辛苦，自己比較鍾意演戲！」不過，早前他與陳自瑤擔任《TVB X 淘寶直播騷》主持，其招牌港普獲讚可愛，「內地觀眾就係鍾意我哋香港演員講普通話無咁地道，我被佢哋笑都無所謂，好似早年金剛講廣東話發音都唔準。」

 

馬明早前與陳自瑤做直播帶貨，創出逾7,320萬人民幣銷售額。（資料圖片）

 

　　明年入五的馬明，對生B一切隨緣，「我哋當然有生B計劃，不過要結咗婚先，自己唔會強求。」他開心指與靚湯性格相近，「佢係宅女嚟，唔開工就會留喺屋企，我哋有時放假會留喺屋企睇下戲、玩下貓。」受靚湯感染，馬明加入貓奴行列，與兩名主子（愛貓）相處，如同實習湊仔一般，「我哋好照顧屋企兩隻布偶貓，一隻男、一隻女，成日驚佢哋頭暈身㷫；有時佢哋日頭瞓覺，凌晨一、兩點要玩，同湊小朋友完全無分別，好過癮。」

 

婚後求安穩未想離巢無綫

 

　　談到生B，馬明滔滔不絕，目標「兩個夠晒數」，「朋友都叫我哋快啲生，話做咗爸爸先會明，自己對生仔生女無所謂，總之有兩個小朋友一齊成長，可以有商有量。始終父母總有一日過身，多一個有血緣關係嘅人陪伴就好。（生多幾個？）睇緣份，我同阿湯都有共識，如果有BB當然好，就算無都無所謂，聽天由命。」此外，談到「細妹」唐詩詠離開效力多年的無綫，馬明坦言事後才得悉，相信人各有志。「我暫時追求穩定，當然唔會一世留喺TVB，出埠去其他地方拍劇都得，大灣區都好多機會，淨係廣東省都有過億人。」

 

轉載自: 晴報

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